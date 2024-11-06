Песков: США могут прекратить конфликт на Украине очень быстро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков не ждет ничего нового от Трампа
Песков не ждет ничего нового от Трампа Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Соединенные Штаты являются той страной, которая может очень быстро прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что США являются стороной конфликта.

«Америка — это та страна, которая может прекратить конфликт на Украине очень быстро. Потому что США и прямо, и косвенно вовлечены в этот конфликт», — заявил Песков в ходе форума «Знание. Первые» в Москве.

Дональд Трамп ранее объявил о своей победе в президентских выборах в США. Он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Это будет уже его второй срок. Трамп возглавлял Штаты с января 2017-го по январь 2021 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты являются той страной, которая может очень быстро прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что США являются стороной конфликта. «Америка — это та страна, которая может прекратить конфликт на Украине очень быстро. Потому что США и прямо, и косвенно вовлечены в этот конфликт», — заявил Песков в ходе форума «Знание. Первые» в Москве. Дональд Трамп ранее объявил о своей победе в президентских выборах в США. Он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Это будет уже его второй срок. Трамп возглавлял Штаты с января 2017-го по январь 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...