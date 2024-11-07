07 ноября 2024

Вице-губернатор ХМАО взяла под контроль решение кризиса на крупном заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Огородникова подключилась к решению проблем на молокозаводе «Белая корова»
Наталья Огородникова подключилась к решению проблем на молокозаводе «Белая корова» Фото:

Замглавы региона Наталья Огородникова подключилась к решению проблем на молокозаводе «Белая корова», который является одним из крупнейших предприятий Нижневартовска. Ранее компания объявила о закрытии из-за экономических трудностей. Также среди причин оказалось отсутствие поддержки прежнего правительства, рассказал URA.RU инсайдер в окружной политтусовке.

«Замгубернатора лично связалась с собственником завода Татьяной Ризноокой, предложив варианты поддержки. У Огородниковой большой опыт оказания помощи в сфере сельского хозяйства Тюменской области, поэтому она активно включилась в работу в Югре. До этого момента заводу не могли помочь 13 лет. Отсутствие внимания со стороны прежнего правительства в части поддержки бизнеса почти убило предприятие», — рассказывает источник.

Во время визита в Нижневартовск губернатор Руслан Кухарук подтвердил, что поручил Огородниковой организовать встречу с руководством завода и определить меры поддержки. «[Попросил] выяснить мотивы и причины, которые повлекли принятие решения о закрытии производства. Такая встреча пока онлайн, скажем так, произошла», — сказал Кухарук на встрече с журналистами.

Ранее URA.RU рассказывало, что молокозавод объявил о закрытии предприятия. Тогда руководство говорило в том числе о нехватке кадров и подорожавшем сырье.

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Замглавы региона Наталья Огородникова подключилась к решению проблем на молокозаводе «Белая корова», который является одним из крупнейших предприятий Нижневартовска. Ранее компания объявила о закрытии из-за экономических трудностей. Также среди причин оказалось отсутствие поддержки прежнего правительства, рассказал URA.RU инсайдер в окружной политтусовке. «Замгубернатора лично связалась с собственником завода Татьяной Ризноокой, предложив варианты поддержки. У Огородниковой большой опыт оказания помощи в сфере сельского хозяйства Тюменской области, поэтому она активно включилась в работу в Югре. До этого момента заводу не могли помочь 13 лет. Отсутствие внимания со стороны прежнего правительства в части поддержки бизнеса почти убило предприятие», — рассказывает источник. Во время визита в Нижневартовск губернатор Руслан Кухарук подтвердил, что поручил Огородниковой организовать встречу с руководством завода и определить меры поддержки. «[Попросил] выяснить мотивы и причины, которые повлекли принятие решения о закрытии производства. Такая встреча пока онлайн, скажем так, произошла», — сказал Кухарук на встрече с журналистами. Ранее URA.RU рассказывало, что молокозавод объявил о закрытии предприятия. Тогда руководство говорило в том числе о нехватке кадров и подорожавшем сырье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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