Вице-губернатор ХМАО взяла под контроль решение кризиса на крупном заводе

Замглавы региона Наталья Огородникова подключилась к решению проблем на молокозаводе «Белая корова», который является одним из крупнейших предприятий Нижневартовска. Ранее компания объявила о закрытии из-за экономических трудностей. Также среди причин оказалось отсутствие поддержки прежнего правительства, рассказал URA.RU инсайдер в окружной политтусовке.
«Замгубернатора лично связалась с собственником завода Татьяной Ризноокой, предложив варианты поддержки. У Огородниковой большой опыт оказания помощи в сфере сельского хозяйства Тюменской области, поэтому она активно включилась в работу в Югре. До этого момента заводу не могли помочь 13 лет. Отсутствие внимания со стороны прежнего правительства в части поддержки бизнеса почти убило предприятие», — рассказывает источник.
Во время визита в Нижневартовск губернатор Руслан Кухарук подтвердил, что поручил Огородниковой организовать встречу с руководством завода и определить меры поддержки. «[Попросил] выяснить мотивы и причины, которые повлекли принятие решения о закрытии производства. Такая встреча пока онлайн, скажем так, произошла», — сказал Кухарук на встрече с журналистами.
Ранее URA.RU рассказывало, что молокозавод объявил о закрытии предприятия. Тогда руководство говорило в том числе о нехватке кадров и подорожавшем сырье.
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