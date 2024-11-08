В ДНР изъяли арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, минами и взрывчаткой

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Среди найденного в ДНР арсенала ВСУ нашли взрывчатку, патроны, ракеты для систем ПВО и другое вооружение
Среди найденного в ДНР арсенала ВСУ нашли взрывчатку, патроны, ракеты для систем ПВО и другое вооружение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ДНР на заброшенном предприятии найден арсенал ВСУ, из которого сотрудники военной контрразведки и росгвардейцы изъяли мины, взрывчатку, ракеты для систем ПВО, патроны и другое вооружение. Об этом сообщает Росгвардия. 

«На территории заброшенного предприятия найдено три ракеты к системам ПВО, несколько единиц ПТУР и ПЗРК „Игла“, гранатомет с выстрелами, свыше 400 мин и снарядов», — передает Росгвардия в своем telegram-канале. Также на территории здания были найдены 22,5 кг взрывчатки и семь тысяч патронов. После обнаружения вооружение было передано следственно-оперативной группе.

Ранее в Мариуполе также был найден тайник ВСУ. Схрон со взрывными устройствами был заготовлен украинской армией перед отступлением из города. В результате из него были изъяты ручные гранаты, мины, более 40 осколочных боеприпасов и несколько сотен патронов, передает RT. 

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В ДНР на заброшенном предприятии найден арсенал ВСУ, из которого сотрудники военной контрразведки и росгвардейцы изъяли мины, взрывчатку, ракеты для систем ПВО, патроны и другое вооружение. Об этом сообщает Росгвардия.  «На территории заброшенного предприятия найдено три ракеты к системам ПВО, несколько единиц ПТУР и ПЗРК „Игла“, гранатомет с выстрелами, свыше 400 мин и снарядов», — передает Росгвардия в своем telegram-канале. Также на территории здания были найдены 22,5 кг взрывчатки и семь тысяч патронов. После обнаружения вооружение было передано следственно-оперативной группе. Ранее в Мариуполе также был найден тайник ВСУ. Схрон со взрывными устройствами был заготовлен украинской армией перед отступлением из города. В результате из него были изъяты ручные гранаты, мины, более 40 осколочных боеприпасов и несколько сотен патронов, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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