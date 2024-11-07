07 ноября 2024

На месте снесенных домов в Кургане устанавливают качели. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В сквере по Кирова установят качели
В сквере по Кирова установят качели Фото:

В строящемся сквере по улице Кирова в Кургане на месте снесенных домов установят качели. Рабочие уже поставили навес и вымостили площадку тротуарной плиткой. Об этом передает корреспондент URA.RU. 

«В сквере по улице Кирова появился навес, планируется установка качелей. Частично тротуарной плиткой вымощена территории площадки», — передает корреспондент. 

Изначально достроить сквер планировали в начале ноября, однако благоустройство до сих пор незакончено. Работами на объекте занимается свердловский бизнесмен Аргишт Мхоян. В рамках проекта предусмотрена посадка аллей из туй и елей. Кроме того, подрядчику необходимо будет постелить газон и обустроить подъезды к зоне отдыха. 

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В строящемся сквере по улице Кирова в Кургане на месте снесенных домов установят качели. Рабочие уже поставили навес и вымостили площадку тротуарной плиткой. Об этом передает корреспондент URA.RU.  «В сквере по улице Кирова появился навес, планируется установка качелей. Частично тротуарной плиткой вымощена территории площадки», — передает корреспондент.  Изначально достроить сквер планировали в начале ноября, однако благоустройство до сих пор незакончено. Работами на объекте занимается свердловский бизнесмен Аргишт Мхоян. В рамках проекта предусмотрена посадка аллей из туй и елей. Кроме того, подрядчику необходимо будет постелить газон и обустроить подъезды к зоне отдыха. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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