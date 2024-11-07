В строящемся сквере по улице Кирова в Кургане на месте снесенных домов установят качели. Рабочие уже поставили навес и вымостили площадку тротуарной плиткой. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В сквере по улице Кирова появился навес, планируется установка качелей. Частично тротуарной плиткой вымощена территории площадки», — передает корреспондент.
Изначально достроить сквер планировали в начале ноября, однако благоустройство до сих пор незакончено. Работами на объекте занимается свердловский бизнесмен Аргишт Мхоян. В рамках проекта предусмотрена посадка аллей из туй и елей. Кроме того, подрядчику необходимо будет постелить газон и обустроить подъезды к зоне отдыха.
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