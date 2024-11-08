Свердловская область на пороге фиаско: провален федеральный проект под руководством топ-чиновницы

Свердловской области, вероятно, придется вернуть большой федеральный грант от Минэкономразвития РФ на развитие туристической инфраструктуры. Дело в том, что компания Baden Family так и не построила домики-палатки в Сысерти, под Новоуральском и в Реже. Ответственная за проект — начальница областного департамента развития туризма Эльмира Туканова.
В 2023 году Минэкономразвития РФ выделило почти 218 миллионов рублей. «Baden Family не смогла реализовать заявленные проекты в срок, и теперь область обязана вернуть более 217,3 млн рублей в федеральный бюджет. Речь идет о трех проектах, получивших субсидии на создание экодеревень в Сысерти, под Новоуральском и в Реже. Все федеральные деньги были пущены на реализацию проектов „Баден-Бадена“ в других регионах», — рассказал источник URA.RU.
По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, именно департамент Тукановой должен был проверять реализацию инвестпроекта в регионе. «Они должны приезжать на объекты, отсматривать их, динамику их строительства на всех этапах, безусловно, помогать, если там были какие-то не мотивированные отставания от графика, то есть, что называется, бить тревогу. Оказывать какую-то помощь», — объяснил Мальцев URA.RU.
Весной 2023 года Минэк объявил о проведении с 20 апреля по 11 мая конкурсного отбора регионов, которые готовы в 2023-2024 году создать туристические некапитальные объекты. Пройти все должно было в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (куратор — вице-премьер Дмитрий Чернышенко). Департамент Тукановой о начале конкурса сообщил 19 апреля (информация размещена на сайте). И предупредил о завершении приема заявок 25 апреля. Таким образом, подготовить все необходимую документацию и проект те, кто хотел получить субсидии, должны были за шесть дней.
Согласно данным, размещенным на сайте департамента информполитики, региону планировали выделить из федерального бюджета более 285 млн рублей. Однако свердловское правительство, по некоторым данным, получило в итоге почти 380 млн рублей и распределило субсидии среди десяти компаний, которые отобрал департамент по туризму. Большая часть — те самые 217,3 млн рублей — досталась Baden Family и связанным с этой компанией организациям: «Город мечты», «УК „Баден Групп“, „Синтез Актив“. Также субсидии получили „Парк Сказов“, „Берег“, „Малибу“, „Фаворит-М“, „Ковчег“, „Ключи Урала“, „Аракаево-Парк“.
Уже тогда, в 2023-м, Мальцев заметил, что департамент при отборе заявок может быть ангажирован. «Компания Baden Family была не единственной, что вызывала опасения. Было еще четыре субъекта. Я выразил особое мнение и потребовал его зафиксировать вертикальным письмом в комиссии. Я усматривал все признаки лоббирования деятельности департамента по развитию туризма, его руководителя», — отметил Мальцев.
В структуре Baden Family работает бывшая начальница Эльмиры Тукановой — экс-руководитель отдела развития туризма областного мининвеста Екатерина Иванова, покинувшая ведомство в 2021 году. Насколько плотное отношение она имеет к подготовке и подаче заявок в ДРТ на получение федеральных субсидий, оперативно выяснить не удалось.
В пресс-службе Baden Family к моменту публикации на вопрос корреспондента по теме не ответили. Туканова попросила обратиться в департамент информполитики. Ответ оттуда ожидается.
URA.RU также запросило развернутый комментарий у Минэка РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!