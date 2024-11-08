С нового года ямальцы будут получать «чумовой капитал» за второго ребенка. Ранее семьи кочевников могли претендовать на него только после рождение третьего и последующих детей. Об этом URA.RU cообщили в департаменте социальной защиты населения ЯНАО.
«Со следующего года молодые семьи, ведущие кочевой образ жизни, смогут получить полный комплект для строительства чума, как только у них родится второй ребенок», —сообщили в ведомстве. Стоимостью такого капитала будет более 500 тысяч рублей.
«Чумовой капитал» — это набор всего необходимого для обустройства традиционного жилища. Региональная мера поддержки в ЯНАО начала действовать с 2021 года. За три года ею смогли воспользоваться более 300 семей. На рождение первенца всем семьям региона также выдают подарочный набор, а при появлении второго ребенка — электронный сертификат на 32 тысячи рублей.
Региональный материнский капитал действует и в других российских регионах. В Челябинской области молодой студенческой семье полагается 1 млн рублей за рождение первого ребенка. В Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Чукотском автономном округе многодетным семьям выделяют 1 миллион на погашение ипотеки. Всего более чем в 70 регионах России введены единовременные региональные выплаты на рождение детей.
Регионам с низкой демографией из федерального бюджета с 2025 по 2028 год выделят дополнительно 37,5 млрд рублей. Сумма финансирования будет зависеть от коэффициента рождаемости. Региональные власти уже получили перечень рекомендуемых мер поддержки из которого смогут выбрать наиболее необходимые.
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