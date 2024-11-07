Бывшие чиновники ХМАО получили 10 лет строгого режима за коррупцию и мошенничество

Два бывших сотрудника департамента экономики ХМАО осуждены на 10 лет заключения в колонии строгого режима за коррупционные преступления. В следственном комитете и прокуратуре округа агентству URA.RU сообщили, что приговор вынесен по обвинению в получении взяток, мошенничестве и халатности.
«Приговором суда два бывших должностных лица, являвшихся, по версии следствия, инициаторами преступной схемы, признаны судом виновными в совершении коррупционных преступлений. Каждому из них назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в окружном следственном комитете. Осужденные лишены права занимать должности в госучреждениях сроком в течение пяти и семи лет.
С 2010 по 2016 год сотрудники отдела лицензионного контроля Департамента экономики ХМАО получали взятки от представителей коммерческих организаций за выдачу лицензий на переработку и продажу металлов, а также за сокрытие нарушений, связанных с реализацией алкоголя. Суммы взяток составляли от 40 до 700 тысяч рублей. Деньги передавались через посредников в различных городах Югры. Ранее суд вынес обвинительные приговоры в адрес их подельников — бывших работников департамента, а также в отношении посредников и взяткодателей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что экс-чиновникам ХМАО было предъявлено обвинение в ряде коррупционных преступлений. Они получили через посредника взятки в виде имущества и денежных средств за покровительство при получении мер господдержки.
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