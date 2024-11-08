Челябинский губернатор Текслер предложил сделать цифровой инвестиционный рубль

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Русском экономическом форуме (РЭФ) предложил создать цифровой инвестиционный рубль. Текслер считает, что такое решение позволит фондировать институты развития экономики, передает корреспондент URA.RU.
«Мы предлагаем пойти дальше и сделать специальный инвестиционный цифровой рубль. Он позволял бы фондировать институты развития под реализацию проекта. К примеру, таких как, внедрение промышленных роботов, которое „лечит“ инфляцию», — заявил Текслер в ходе пленарной дискуссии.
Появление стандартного цифрового рубля ЦБ РФ анонсировал еще в 2023 году. Он появится в России к августу 2025 года, однако не заменит безналичных и бумажных денег. О том, что такое цифровой рубль — рассказывало URA.RU. Алексей Текслер тем временем предлагает использовать цифровую валюту для инвестиционного развития и бизнеса.
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