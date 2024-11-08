Вице-премьер Новак: план достижения целей нацпроектов состоит из 93 задач

Вице-премьер России Александр Новак определил основной целью реализацию нацпроектов и целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. Единый план достижения целей включил 93 задачи, передает слова Новака корреспондент URA.RU с Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске.
«Если говорить о целях, нам важно реализовать нацпроекты и цели, которые поставлены президентом. Подготовлены 19 нацпроектов, заканчивается подготовка единого плана достижения, который включается в себя 93 задачи. Нужно продолжить и ранее начатые проекты по развитию здравоохранения, образования, развития человеческого капитала, технологического суверенитета и подготовке профессиональных кадров», — заявил Новак на форуме РЭФ.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал форум уникальной площадкой для обсуждения проблем, которые стоят перед экономикой. Площадки, работающие на РЭФ, затрагивают все цели развития страны, подчеркнул Текслер.
Форум проходит в Челябинске с 7 по 9 ноября. Впервые он также был проведен в столице Южного Урала. В рамках практикумов, сессий и дискуссий чиновники, представители бизнеса и ученые обсуждают развитие и проблемы экономики страны. Главным событием второго дня стала пленарная дискуссия с участием Текслера и Новака, посвященная экономическому росту страны, наращиванию инвестиций и повышению эффективности работы над нацпроектами.
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