Пенсионерке из Коркино, чей дом сгорел в ходе цыганских погромов, купят жилье

В Коркино вместо цыганского коттеджа толпа сожгла дом пожилой местной жительницы. Как 8 ноября сообщили в пресс-службе РМК, компания взамен сгоревшего дома купит женщине квартиру.
«В коркинском ФОКе состоялась встреча жителей округа с представителями органов власти разных уровней. На встрече присутствовал директор обособленного подразделения Русской медной компании в Челябинске Анатолий Еремин. Одна из участниц встречи рассказала, что во время известных событий, которые произошли в городе две недели назад, толпа по ошибке сожгла ее дом, и теперь ей негде жить. РМК не смогла пройти мимо этой истории: взамен утраченного дома компания приобретет пенсионерке двухкомнатную квартиру», — сообщили в пресс-службе РМК.
Кроме того, по итогам встречи руководство Русской медной компании приняло решение сделать капремонт в спортзале школы № 10, который находится в аварийном состоянии. Также компания отремонтирует прогулочную зону на территории детсада № 18, который посещают более ста детей. Работы в детском саду запланированы на весну 2025 года.
Беспорядки в Коркино произошли 24 октября, когда было найдено тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. В поселке Тимофеевка Коркинского муниципального округа местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган.
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