Пенсионерке из Коркино, чей дом сгорел в ходе цыганских погромов, купят жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С жителями Коркино встретились представители власти и РМК
С жителями Коркино встретились представители власти и РМК Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино вместо цыганского коттеджа толпа сожгла дом пожилой местной жительницы. Как 8 ноября сообщили в пресс-службе РМК, компания взамен сгоревшего дома купит женщине квартиру.

«В коркинском ФОКе состоялась встреча жителей округа с представителями органов власти разных уровней. На встрече присутствовал директор обособленного подразделения Русской медной компании в Челябинске Анатолий Еремин. Одна из участниц встречи рассказала, что во время известных событий, которые произошли в городе две недели назад, толпа по ошибке сожгла ее дом, и теперь ей негде жить. РМК не смогла пройти мимо этой истории: взамен утраченного дома компания приобретет пенсионерке двухкомнатную квартиру», — сообщили в пресс-службе РМК.

Кроме того, по итогам встречи руководство Русской медной компании приняло решение сделать капремонт в спортзале школы № 10, который находится в аварийном состоянии. Также компания отремонтирует прогулочную зону на территории детсада № 18, который посещают более ста детей. Работы в детском саду запланированы на весну 2025 года.

Беспорядки в Коркино произошли 24 октября, когда было найдено тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. В поселке Тимофеевка Коркинского муниципального округа местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган.

Представители компании обустроят площадку в детском саду
Представители компании обустроят площадку в детском саду
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино вместо цыганского коттеджа толпа сожгла дом пожилой местной жительницы. Как 8 ноября сообщили в пресс-службе РМК, компания взамен сгоревшего дома купит женщине квартиру. «В коркинском ФОКе состоялась встреча жителей округа с представителями органов власти разных уровней. На встрече присутствовал директор обособленного подразделения Русской медной компании в Челябинске Анатолий Еремин. Одна из участниц встречи рассказала, что во время известных событий, которые произошли в городе две недели назад, толпа по ошибке сожгла ее дом, и теперь ей негде жить. РМК не смогла пройти мимо этой истории: взамен утраченного дома компания приобретет пенсионерке двухкомнатную квартиру», — сообщили в пресс-службе РМК. Кроме того, по итогам встречи руководство Русской медной компании приняло решение сделать капремонт в спортзале школы № 10, который находится в аварийном состоянии. Также компания отремонтирует прогулочную зону на территории детсада № 18, который посещают более ста детей. Работы в детском саду запланированы на весну 2025 года. Беспорядки в Коркино произошли 24 октября, когда было найдено тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. В поселке Тимофеевка Коркинского муниципального округа местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...