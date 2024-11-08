В ДНР двое военных получили «пожизненное» за убийство мирных жителей

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Военнослужащие расстреляли двоих детей
Военнослужащие расстреляли двоих детей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Южный окружной военный суд вынес приговор в виде пожизненного заключения военнослужащим Антону Сопову и Станиславу Рау, признав их виновными в убийстве мирных жителей в городе Волноваха в ДНР. Об этом сообщил источник в правоохранительных орагнах.

«Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что бойцы расстреляли семью из девяти человек.

Правоохранительные органы 30 октября 2023 года сообщили о задержании двух военнослужащих с Дальнего Востока, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, включая двоих детей. Согласно предварительным данным следствия, причиной трагедии стал конфликт, возникший на бытовой почве.

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Южный окружной военный суд вынес приговор в виде пожизненного заключения военнослужащим Антону Сопову и Станиславу Рау, признав их виновными в убийстве мирных жителей в городе Волноваха в ДНР. Об этом сообщил источник в правоохранительных орагнах. «Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что бойцы расстреляли семью из девяти человек. Правоохранительные органы 30 октября 2023 года сообщили о задержании двух военнослужащих с Дальнего Востока, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, включая двоих детей. Согласно предварительным данным следствия, причиной трагедии стал конфликт, возникший на бытовой почве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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