В ДНР двое военных получили «пожизненное» за убийство мирных жителей

Южный окружной военный суд вынес приговор в виде пожизненного заключения военнослужащим Антону Сопову и Станиславу Рау, признав их виновными в убийстве мирных жителей в городе Волноваха в ДНР. Об этом сообщил источник в правоохранительных орагнах.
«Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что бойцы расстреляли семью из девяти человек.
Правоохранительные органы 30 октября 2023 года сообщили о задержании двух военнослужащих с Дальнего Востока, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, включая двоих детей. Согласно предварительным данным следствия, причиной трагедии стал конфликт, возникший на бытовой почве.
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