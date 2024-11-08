Джазовая певица Кристина Рыжковская из Златоуста (Челябинская область) примет участие в музыкальном шоу на ТНТ «Ярче звезд». Экс-солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» выступит в новом выпуске, где ей предстоит перевоплотиться в известную российскую эстрадную певицу, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Я решила принять участие в проекте, потому что всегда хотела перевоплотиться в образ моего любимого исполнителя. Я надеюсь, что я смогу спеть с этой артисткой на одной сцене», — процитировала слова Рыжковской пресс-служба ТНТ.
Также Кристина Рыжковская отметила, что гордится своей малой родиной. Она сообщила, что, несмотря на насыщенный график выступлений в составе ансамбля, ей удалось успешно завершить обучение в магистратуре Московского госинститута культуры и искусств. Обучение проходило на кафедре эстрадно-джазового пения под руководством народной артистки РФ Ларисы Долиной. В выпуске 9 ноября Рыжковская расскажет свою историю о том, как она приняла решение посвятить себя вокальной карьере.
В одном из прошлых выпусков «Ярче звезд» выступил уличный музыкант и многодетный отец из Магнитогорска Альберт Каримов. Тогда он преобразился в известного певца, солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Пройти в следующий тур шоу Каримову не удалось.
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