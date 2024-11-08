Челябинская джазовая певица перевоплотится в звезду эстрады в шоу на ТНТ. Фото

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Личность певицы, в которую перевоплотиться челябинка, пока неизвестна (архивное фото)
Личность певицы, в которую перевоплотиться челябинка, пока неизвестна (архивное фото) Фото:

Джазовая певица Кристина Рыжковская из Златоуста (Челябинская область) примет участие в музыкальном шоу на ТНТ «Ярче звезд». Экс-солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» выступит в новом выпуске, где ей предстоит перевоплотиться в известную российскую эстрадную певицу, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Я решила принять участие в проекте, потому что всегда хотела перевоплотиться в образ моего любимого исполнителя. Я надеюсь, что я смогу спеть с этой артисткой на одной сцене», — процитировала слова Рыжковской пресс-служба ТНТ.

Также Кристина Рыжковская отметила, что гордится своей малой родиной. Она сообщила, что, несмотря на насыщенный график выступлений в составе ансамбля, ей удалось успешно завершить обучение в магистратуре Московского госинститута культуры и искусств. Обучение проходило на кафедре эстрадно-джазового пения под руководством народной артистки РФ Ларисы Долиной. В выпуске 9 ноября Рыжковская расскажет свою историю о том, как она приняла решение посвятить себя вокальной карьере.  

В одном из прошлых выпусков «Ярче звезд» выступил уличный музыкант и многодетный отец из Магнитогорска Альберт Каримов. Тогда он преобразился в известного певца, солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Пройти в следующий тур шоу Каримову не удалось.

Выпуск с Рыжковской выйдет на ТНТ 9 ноября в 21:00
Выпуск с Рыжковской выйдет на ТНТ 9 ноября в 21:00
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Джазовая певица Кристина Рыжковская из Златоуста (Челябинская область) примет участие в музыкальном шоу на ТНТ «Ярче звезд». Экс-солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» выступит в новом выпуске, где ей предстоит перевоплотиться в известную российскую эстрадную певицу, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «Я решила принять участие в проекте, потому что всегда хотела перевоплотиться в образ моего любимого исполнителя. Я надеюсь, что я смогу спеть с этой артисткой на одной сцене», — процитировала слова Рыжковской пресс-служба ТНТ. Также Кристина Рыжковская отметила, что гордится своей малой родиной. Она сообщила, что, несмотря на насыщенный график выступлений в составе ансамбля, ей удалось успешно завершить обучение в магистратуре Московского госинститута культуры и искусств. Обучение проходило на кафедре эстрадно-джазового пения под руководством народной артистки РФ Ларисы Долиной. В выпуске 9 ноября Рыжковская расскажет свою историю о том, как она приняла решение посвятить себя вокальной карьере.   В одном из прошлых выпусков «Ярче звезд» выступил уличный музыкант и многодетный отец из Магнитогорска Альберт Каримов. Тогда он преобразился в известного певца, солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Пройти в следующий тур шоу Каримову не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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