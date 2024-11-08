Компания вице-спикера свердловского заксо затягивает старт важной стройки

В Среднеуральске сдвигается строительство новых очистных сооружений. Все из-за того, что подрядчик — связанная с вице-спикером свердловского заксо Арменом Карапетяном компания «ДСК Строймеханизация» не подготовил проект, рассказал URA.RU источник.
«На проектно-сметную документацию и начало строительно-монтажных работ на 2024 год планировалось выделить из областного бюджета 450 млн рублей, но так как пока даже проект не готов, выделили лишь часть суммы», — поделился собеседник. При этом, отметил он, сроки подрядчик не нарушает — на выполнение контракта у «ДСК Строймеханизации» есть три года.
Сам Карапетян в беседе с URA.RU подтвердил, что все идет по плану. «Я сам внимательно слежу за развитием событий. Также есть рабочая группа, в которую входят даже представители прокуратуры», — отметил он.
Очистные сооружения в Среднеуральске изношены почти полностью, отремонтировать их пытаются с 2019 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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