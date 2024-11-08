Компания вице-спикера свердловского заксо затягивает старт важной стройки

Начало строительства новых очистных в Среднеуральске сдвигается
© Служба новостей «URA.RU»
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Очистные в Среднеуральске изношены почти полностью
Очистные в Среднеуральске изношены почти полностью Фото:

В Среднеуральске сдвигается строительство новых очистных сооружений. Все из-за того, что подрядчик — связанная с вице-спикером свердловского заксо Арменом Карапетяном компания «ДСК Строймеханизация» не подготовил проект, рассказал URA.RU источник.

«На проектно-сметную документацию и начало строительно-монтажных работ на 2024 год планировалось выделить из областного бюджета 450 млн рублей, но так как пока даже проект не готов, выделили лишь часть суммы», — поделился собеседник. При этом, отметил он, сроки подрядчик не нарушает — на выполнение контракта у «ДСК Строймеханизации» есть три года.

Сам Карапетян в беседе с URA.RU подтвердил, что все идет по плану. «Я сам внимательно слежу за развитием событий. Также есть рабочая группа, в которую входят даже представители прокуратуры», — отметил он.

Очистные сооружения в Среднеуральске изношены почти полностью, отремонтировать их пытаются с 2019 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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В Среднеуральске сдвигается строительство новых очистных сооружений. Все из-за того, что подрядчик — связанная с вице-спикером свердловского заксо Арменом Карапетяном компания «ДСК Строймеханизация» не подготовил проект, рассказал URA.RU источник. «На проектно-сметную документацию и начало строительно-монтажных работ на 2024 год планировалось выделить из областного бюджета 450 млн рублей, но так как пока даже проект не готов, выделили лишь часть суммы», — поделился собеседник. При этом, отметил он, сроки подрядчик не нарушает — на выполнение контракта у «ДСК Строймеханизации» есть три года. Сам Карапетян в беседе с URA.RU подтвердил, что все идет по плану. «Я сам внимательно слежу за развитием событий. Также есть рабочая группа, в которую входят даже представители прокуратуры», — отметил он. Очистные сооружения в Среднеуральске изношены почти полностью, отремонтировать их пытаются с 2019 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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