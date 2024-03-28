Строить новые очистные в Среднеуральске будет компания вице-спикера заксо

Стоимость контракта составляет 1,858 млрд рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Победителем конкурса на строительство очистных сооружений в Среднеуральске стала компания «ДСК Строймеханизация», которую связывают с вице-спикером свердловского заксобрания Арменом Карапетяном. Фирма предложила выполнить работы за 1,85 млрд рублей при начальной цене контракта 1,95 млрд, следует из данных тендера на сайте госзакупок.

«Предмет контракта: выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству <…> очистных сооружений Среднеуральска. Информация о поставщике — ООО „ДСК Строймеханизация“. Цена контракта — 1,858 млрд рублей», — говорится в итоговом протоколе. Финансировать проект на 90% будут из областного бюджета.

До 31 августа «Строймеханизации» нужно провести инженерные изыскания и разработать проект, а также пройти госэкспертизу. Срок окончания всех работ — 31 марта 2026 год.

Всего на конкурс заявлялось две компании. Вторая — самарская «Нефтехимия», ранее уже участвовавшая в процедурах. Почти полностью изношенные очистные сооружения пытаются обновить с 2019 года, но реконструкция то и дело срывалась по разным причинам. Ходили слухи, что, когда сорвалась последняя сделка (в феврале 2024 года), губернатор Евгений Куйвашев якобы попросил своего профильного заместителя Сергея Швиндта подыскать адекватного подрядчика (их в регионе дефицит). Заявилась на контракт «Строймеханизация» по приглашению или собственной инициативе, неизвестно.

Компанию основал Карапетян в начале 2010-х, через несколько лет он вышел из состава учредителей. Сейчас владельцем фирмы является Светлана Александрова, которую СМИ ранее называли близкой к семье политика. Сам он какое-либо отношение к «Строймеханизации» опровергал.