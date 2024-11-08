«Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом: где его можно послушать

«Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом
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В альбом «Бумеры и зумеры» вошли шесть треков
В альбом «Бумеры и зумеры» вошли шесть треков Фото:

Российская группа «Ленинград» и певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». Его можно послушать на всех доступных музыкальных площадках. 

В альбом вошли шесть треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок». Инстасамка привнесла в философские композиции лидера группировки Сергея Шнурова больше ритмичности и хип-хопа.

Ранее Шнуров заявил, что Зотеева пока не стала постоянной участницей группы. Он отметил, что сотрудничество музыкантов пока ограничено одним совместным альбомом. 

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Российская группа «Ленинград» и певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». Его можно послушать на всех доступных музыкальных площадках.  В альбом вошли шесть треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок». Инстасамка привнесла в философские композиции лидера группировки Сергея Шнурова больше ритмичности и хип-хопа. Ранее Шнуров заявил, что Зотеева пока не стала постоянной участницей группы. Он отметил, что сотрудничество музыкантов пока ограничено одним совместным альбомом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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