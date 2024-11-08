«Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом: где его можно послушать

Российская группа «Ленинград» и певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». Его можно послушать на всех доступных музыкальных площадках.
В альбом вошли шесть треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок». Инстасамка привнесла в философские композиции лидера группировки Сергея Шнурова больше ритмичности и хип-хопа.
Ранее Шнуров заявил, что Зотеева пока не стала постоянной участницей группы. Он отметил, что сотрудничество музыкантов пока ограничено одним совместным альбомом.
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