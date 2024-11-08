Полпред Жога отправился в зону СВО. Видео

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Артем Жога записал видеообращение с переднего края на Донбассе
Артем Жога записал видеообращение с переднего края на Донбассе Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога уехал в зону проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом полпред рассказал в своем Telegram-канале, записывая поздравление с Днем Сибири.

«Дорогие друзья, сибиряки. С переднего края на Донбассе шлю вам поздравления с Днем Сибири. У России нет границ, но тыл ее — Урал и Сибирь», — подписал видео полпред.

В своем обращении Жога напомнил, что спустя 400 лет потенциал Сибири далек от исчерпания, а регион «по праву Сибирь можно назвать внутренним космосом России». «Я сам родился и вырос в Магаданской области, которая когда-то входила в Тобольскую губернию. Знаю по себе суровые условия этого края, помню, как строго эта земля спрашивает и как много дает взамен», — сказал он.

Жогу назначили полпредом 2 октября, до этого он год возглавлял Народный совет ДНР, перед этим руководил разведбатальоном «Спарта». А вообще Донбасс Жога защищал с 2014 года.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога уехал в зону проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом полпред рассказал в своем Telegram-канале, записывая поздравление с Днем Сибири. «Дорогие друзья, сибиряки. С переднего края на Донбассе шлю вам поздравления с Днем Сибири. У России нет границ, но тыл ее — Урал и Сибирь», — подписал видео полпред. В своем обращении Жога напомнил, что спустя 400 лет потенциал Сибири далек от исчерпания, а регион «по праву Сибирь можно назвать внутренним космосом России». «Я сам родился и вырос в Магаданской области, которая когда-то входила в Тобольскую губернию. Знаю по себе суровые условия этого края, помню, как строго эта земля спрашивает и как много дает взамен», — сказал он. Жогу назначили полпредом 2 октября, до этого он год возглавлял Народный совет ДНР, перед этим руководил разведбатальоном «Спарта». А вообще Донбасс Жога защищал с 2014 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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