В жестком ДТП в Пермском крае погиб мужчина

В массовой аварии, которая произошла в Суксунском округе (Пермский край) погиб водитель одной из машин. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
«В пятницу, 8 ноября около 13:40 на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь двигался „Мерседес“. При перестроении из крайней правой полосы в первый раз он создал помеху движущемуся навстречу „КАМАЗу“. В результате автоаварии водитель автомобиля „Мерседес“ погиб на месте происшествия», — сказано в сообщении.
Уточняется, что после столкновения оба автомобиля вынесло на встречную полосу. Там они сбили грузовой «Форд» и легковой автомобиль «Киа». Водителя «Форда» госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее URA.RU рассказало, что на трассе в Суксунском округе произошла массовая авария. Очевидцы опубликовали видео с перевернувшимся «КАМАЗом».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!