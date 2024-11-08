В жестком ДТП в Пермском крае погиб мужчина

На трассе в Пермском крае в массовой аварии погиб мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль, водитель которого погиб, столкнулся с «КАМАЗом»
Автомобиль, водитель которого погиб, столкнулся с «КАМАЗом» Фото:

В массовой аварии, которая произошла в Суксунском округе (Пермский край) погиб водитель одной из машин. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

«В пятницу, 8 ноября около 13:40 на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь двигался „Мерседес“. При перестроении из крайней правой полосы в первый раз он создал помеху движущемуся навстречу „КАМАЗу“. В результате автоаварии водитель автомобиля „Мерседес“ погиб на месте происшествия», — сказано в сообщении.

Уточняется, что после столкновения оба автомобиля вынесло на встречную полосу. Там они сбили грузовой «Форд» и легковой автомобиль «Киа». Водителя «Форда» госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее URA.RU рассказало, что на трассе в Суксунском округе произошла массовая авария. Очевидцы опубликовали видео с перевернувшимся «КАМАЗом».

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В массовой аварии, которая произошла в Суксунском округе (Пермский край) погиб водитель одной из машин. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. «В пятницу, 8 ноября около 13:40 на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь двигался „Мерседес“. При перестроении из крайней правой полосы в первый раз он создал помеху движущемуся навстречу „КАМАЗу“. В результате автоаварии водитель автомобиля „Мерседес“ погиб на месте происшествия», — сказано в сообщении. Уточняется, что после столкновения оба автомобиля вынесло на встречную полосу. Там они сбили грузовой «Форд» и легковой автомобиль «Киа». Водителя «Форда» госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Ранее URA.RU рассказало, что на трассе в Суксунском округе произошла массовая авария. Очевидцы опубликовали видео с перевернувшимся «КАМАЗом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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