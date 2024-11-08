Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт Украины с Россией невозможно было предотвратить, можно было лишь отсрочить. По его мнению, необходимо было использовать это время для лучшей подготовки.
«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — заявил экс-глава МИД Украины. Его слова передает «Лента.ру».
Кроме того, Кулеба критически оценил роль западных партнеров, которые, по его словам, не сделали достаточно для усиления Украины перед началом вооруженного конфликта. Он отметил, что Киев требовал от Запада ввести превентивные санкции против Москвы, но эти предложения были отклонены из-за страха эскалации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что действия альянса НАТО на территории Украины стали причиной начала Россией ответной специальной военной операции. По словам российского главы, Североатлантический альянс достиг желаемых результатов в данной ситуации.
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