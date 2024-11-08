Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) поделились первым походом в перволедье, улов составил 35 щук. Об этом сообщают жители в группе VK, посвященной рыбалке в округе.
«Вот открыли сезон перволедки. В общем отловили отлично, с 12 жерлиц в районе 35 щук», — делятся рыбаки в сообществе VK. Самой крупной щукой стала рыба весом в шесть килограмм, а весом в пять килограмм удалось собрать в количестве четырех.
Сами рыболовы отмечают, что река еще не закрыта, несмотря на период перволедья. Заводи, как отмечают жители ЯНАО уже закрыты из-за повышенной опасности, поэтому рыбаки предпочитают старицы.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники главной инспекции малых судов ГУ МЧС России по ЯНАО проводят рейды по местам любителей подледной рыбалки. По словам представителей ведомства, рыбаки ради хорошего улова готовы рисковать и ходить по тонкому льду.
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