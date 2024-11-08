День преподобного Нестора Летописца: приметы и традиции

9 ноября 2024 года православные христиане отмечают день преподобного Нестора Летописца. В этот день принято вспоминать автора, подарившего России «Повесть временных лет», а также соблюдать обещания и выполнять работу до конца. URA.RU рассказывает о приметах и традициях 9 ноября.
Традиции и обычаи на день преподобного Нестора Летописца
Главная традиция на 9 ноября связана с еще одной датой — именинами у святой Прасковьи, которые отмечались на следующий день. В народе считалось, что 9 ноября нужно обязательно выполнить все текущие дела. Если до полуночи удавалось закончить обещанную работу, то святая Прасковья исполняла любое желание человека.
С помощью обещаний и зароков можно было даже спасти больных родственников. Чтобы близкий человек выздоровел, 9 ноября нужно было взять на себя тяжелую работу и выполнить ее в полном молчании. Хозяйки обычно отчесывали лен, пряли и ткали платки. Следующим утром сделанную работу нужно было отнести в церковь — чтобы Святая Прасковья увидела честные труды.
Но вот если человек давал обещание, но так и не выполнял его, то у него в жизни начиналась черная полоса. Поэтому люди очень аккуратно брали на себя ношу и здраво оценивали свои силы.
Особая традиция на 9 ноября касалась и творческих личностей. Актерам и певцам запрещалось в этот день принимать цветы — иначе вся слава и вдохновение полностью иссякнут.
Приметы на день преподобного Нестора Летописца
Выглянув в окно 9 ноября, в народе определяли, какой будет погода в ближайшее время. Так, если весь день сильный ветер дует только в одном направлении — значит, скоро начнутся осадки.
Утренний туман в день преподобного Нестора Летописца говорит о скорой оттепели. А если с утра снег выпал на землю — значит, зима продлится недолго, и в следующем году придет ранняя весна.
Жители деревни также могут определить, начнутся ли скоро морозы, по поведению гусей. Если птица долго плавает на воде — значит, теплая погода не собирается заканчиваться.
Кто такой Нестор Летописец
О мирской жизни преподобного Нестора практически ничего не известно. Предполагают, что он родился в начале 11 века в Киеве или Великом Новгороде, а в 17 лет стал послушником Киево-Печерского монастыря.
С детских лет Нестор проявлял особый интерес к чтению. В своих текстах он отмечал, что книги воспитывают и указывают нам путь к исправлению. Ведь из слов, в них написанных, мы черпаем мудрость и умение сдерживать себя.
Именно Нестору Летописцу приписывают авторство «Повести временных лет», наиболее ранней из сохранившихся до наших дней древнерусских летописей. В этом произведении он впервые описал историю России в контексте других стран и мировых событий.
Преподобный Нестор скончался в 1114 году. Перед смертью он поручил своим ученикам продолжить работу над летописями. В 19 веке среди ученых вспыхнули споры относительно авторства «Повести временных лет». Однако, несмотря на различные мнения ученых, православная церковь канонизировала святого в лике преподобных.
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