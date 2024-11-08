Производители молока рассказали, почему растут цены

Гендиректор «Союзмолока»: молоко дорожает из-за роста себестоимости производства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молочная продукция дорожает из-за роста себестоимости производства
Молочная продукция дорожает из-за роста себестоимости производства Фото:

Повышение цен на молоко в России в 2024 году вызвано ростом себестоимости производства, обусловленным увеличением расходов по ключевым статьям, включая зарплаты, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования. Об этом сообщил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

«Причина корректировки цен на молочную продукцию — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т.д.)», — отметил Белов, его слова приводит пресс-служба Минсельхоза. В этом году значительное увеличение расходов было вызвано повышением ключевой ставки Центробанком России, что привело к увеличению ставок по кредитам. В то же время стоимость производства молочных продуктов увеличивается быстрее, чем цены на них.

Осенняя ценовая динамика на рынке готовой молочной продукции в 2024 году определяется совокупным воздействием конъюнктурных факторов на развитие молочной отрасли. Ожидается, что стабилизация цен произойдет постепенно, по мере восстановления равновесия между спросом и предложением.

В ответ на текущую экономическую ситуацию представители отрасли подчеркивают необходимость дальнейшего развития производства сырого молока, включая строительство новых ферм и модернизацию существующих животноводческих комплексов. Эффективная господдержка и доступность кредитных ресурсов будут играть ключевую роль в реализации этих стратегических инициатив для стабилизации отрасли и восстановления баланса спроса и предложения на рынке молочной продукции.

За неделю, по данным Росстата, в России пастеризованное молоко подорожало на 0,9%, а стерилизованное — на 0,8%. Также был зафиксирован рост цен на сливочное масло, сметану и творог. Согласно статистике, за период с 29 октября по 5 ноября 2024 года, индекс потребительских цен составил 100,19%, с  начала ноября — 100,12%, с начала года — 106,75%.

Ранее URA.RU писало о том, какие в России есть альтернативы коровьему молоку. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, самыми частыми аналогами являются козье и овечье молоко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Повышение цен на молоко в России в 2024 году вызвано ростом себестоимости производства, обусловленным увеличением расходов по ключевым статьям, включая зарплаты, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования. Об этом сообщил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Причина корректировки цен на молочную продукцию — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т.д.)», — отметил Белов, его слова приводит пресс-служба Минсельхоза. В этом году значительное увеличение расходов было вызвано повышением ключевой ставки Центробанком России, что привело к увеличению ставок по кредитам. В то же время стоимость производства молочных продуктов увеличивается быстрее, чем цены на них. Осенняя ценовая динамика на рынке готовой молочной продукции в 2024 году определяется совокупным воздействием конъюнктурных факторов на развитие молочной отрасли. Ожидается, что стабилизация цен произойдет постепенно, по мере восстановления равновесия между спросом и предложением. В ответ на текущую экономическую ситуацию представители отрасли подчеркивают необходимость дальнейшего развития производства сырого молока, включая строительство новых ферм и модернизацию существующих животноводческих комплексов. Эффективная господдержка и доступность кредитных ресурсов будут играть ключевую роль в реализации этих стратегических инициатив для стабилизации отрасли и восстановления баланса спроса и предложения на рынке молочной продукции. За неделю, по данным Росстата, в России пастеризованное молоко подорожало на 0,9%, а стерилизованное — на 0,8%. Также был зафиксирован рост цен на сливочное масло, сметану и творог. Согласно статистике, за период с 29 октября по 5 ноября 2024 года, индекс потребительских цен составил 100,19%, с  начала ноября — 100,12%, с начала года — 106,75%. Ранее URA.RU писало о том, какие в России есть альтернативы коровьему молоку. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, самыми частыми аналогами являются козье и овечье молоко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...