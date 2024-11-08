Производители молока рассказали, почему растут цены

Повышение цен на молоко в России в 2024 году вызвано ростом себестоимости производства, обусловленным увеличением расходов по ключевым статьям, включая зарплаты, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования. Об этом сообщил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.
«Причина корректировки цен на молочную продукцию — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т.д.)», — отметил Белов, его слова приводит пресс-служба Минсельхоза. В этом году значительное увеличение расходов было вызвано повышением ключевой ставки Центробанком России, что привело к увеличению ставок по кредитам. В то же время стоимость производства молочных продуктов увеличивается быстрее, чем цены на них.
Осенняя ценовая динамика на рынке готовой молочной продукции в 2024 году определяется совокупным воздействием конъюнктурных факторов на развитие молочной отрасли. Ожидается, что стабилизация цен произойдет постепенно, по мере восстановления равновесия между спросом и предложением.
В ответ на текущую экономическую ситуацию представители отрасли подчеркивают необходимость дальнейшего развития производства сырого молока, включая строительство новых ферм и модернизацию существующих животноводческих комплексов. Эффективная господдержка и доступность кредитных ресурсов будут играть ключевую роль в реализации этих стратегических инициатив для стабилизации отрасли и восстановления баланса спроса и предложения на рынке молочной продукции.
За неделю, по данным Росстата, в России пастеризованное молоко подорожало на 0,9%, а стерилизованное — на 0,8%. Также был зафиксирован рост цен на сливочное масло, сметану и творог. Согласно статистике, за период с 29 октября по 5 ноября 2024 года, индекс потребительских цен составил 100,19%, с начала ноября — 100,12%, с начала года — 106,75%.
Ранее URA.RU писало о том, какие в России есть альтернативы коровьему молоку. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, самыми частыми аналогами являются козье и овечье молоко.
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