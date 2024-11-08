Росстат зафиксировал рост цен на масло, сметану и молоко

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По данным Росстата, подорожали молоко, творог, сыр и другие продукты
По данным Росстата, подорожали молоко, творог, сыр и другие продукты Фото:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала рост цен на сливочное масло, сметану и пастерезованное молоко, а так же на ряд других продуктов. Согласно статистике, за период с 29 октября по 5 ноября 2024 года, индекс потребительских цен составил 100,19%, с  начала ноября — 100,12%, с начала года — 106,75%.

«За период с 29 октября по 5 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сметану +1,0%, молоко пастеризованное +0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие», — сообщает Росстат. 

Федеральная служба государственной статистики отмечает, что изменились цены на плодоовощную продукцию, например: свеклу, капусту, огурцы и морковь. А цены на сухие смеси для детского питания, сахар, рис и мясо кур снизились. 

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала рост цен на сливочное масло, сметану и пастерезованное молоко, а так же на ряд других продуктов. Согласно статистике, за период с 29 октября по 5 ноября 2024 года, индекс потребительских цен составил 100,19%, с  начала ноября — 100,12%, с начала года — 106,75%. «За период с 29 октября по 5 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сметану +1,0%, молоко пастеризованное +0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие», — сообщает Росстат.  Федеральная служба государственной статистики отмечает, что изменились цены на плодоовощную продукцию, например: свеклу, капусту, огурцы и морковь. А цены на сухие смеси для детского питания, сахар, рис и мясо кур снизились. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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