Росстат зафиксировал рост цен на масло, сметану и молоко

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала рост цен на сливочное масло, сметану и пастерезованное молоко, а так же на ряд других продуктов. Согласно статистике, за период с 29 октября по 5 ноября 2024 года, индекс потребительских цен составил 100,19%, с начала ноября — 100,12%, с начала года — 106,75%.
«За период с 29 октября по 5 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сметану +1,0%, молоко пастеризованное +0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие», — сообщает Росстат.
Федеральная служба государственной статистики отмечает, что изменились цены на плодоовощную продукцию, например: свеклу, капусту, огурцы и морковь. А цены на сухие смеси для детского питания, сахар, рис и мясо кур снизились.
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