Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о хищениях у Минобороны

Московский суд заключил под стражу нескольких фигурантов дела о мошенничестве при заключении госконтрактов. Среди задержанных — гендиректор ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича», — написали в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Заключенные под стражу подозреваются в групповом мошенничестве в особо крупном размере.
В отношении Ольги Павловой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. По информации следствия, подозреваемые, обманули должностных лиц Министерства обороны России при исполнении государственных контрактов.
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