Челябинск получил два десятка новых автобусов Volgabus

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Региональный парк общественного транспорта пополнился новыми автобусами Фото:

«Государственная транспортная лизинговая компания» передала Челябинской области 20 автобусов VOLGABUS в рамках льготного лизинга, финансируемого из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГТЛК.

«На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт по инвестпроекту с использованием средств Фонда национального благосостояния. Для Челябинской области — 20 автобусов VOLGABUS 5270G2 », — рассказали в компании.

С привлечением средств ФНБ новые автобусы также получили Тюменская, Ленинградская, Кировская, Курганская области, а также Республика Татарстан. Всего этим регионам за неделю было поставлено 72 автобуса.

Как сообщало URA.RU ранее, в августе 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS. За два года подвижной состав муниципалитета пополнился на 35 единиц.

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«Государственная транспортная лизинговая компания» передала Челябинской области 20 автобусов VOLGABUS в рамках льготного лизинга, финансируемого из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГТЛК. «На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт по инвестпроекту с использованием средств Фонда национального благосостояния. Для Челябинской области — 20 автобусов VOLGABUS 5270G2 », — рассказали в компании. С привлечением средств ФНБ новые автобусы также получили Тюменская, Ленинградская, Кировская, Курганская области, а также Республика Татарстан. Всего этим регионам за неделю было поставлено 72 автобуса. Как сообщало URA.RU ранее, в августе 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS. За два года подвижной состав муниципалитета пополнился на 35 единиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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