Общество Транспорт Челябинск получил два десятка новых автобусов Volgabus 08 ноября 2024 в 23:22 Размер текста - 17 + Региональный парк общественного транспорта пополнился новыми автобусами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Государственная транспортная лизинговая компания» передала Челябинской области 20 автобусов VOLGABUS в рамках льготного лизинга, финансируемого из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГТЛК. «На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт по инвестпроекту с использованием средств Фонда национального благосостояния. Для Челябинской области — 20 автобусов VOLGABUS 5270G2 », — рассказали в компании. С привлечением средств ФНБ новые автобусы также получили Тюменская, Ленинградская, Кировская, Курганская области, а также Республика Татарстан. Всего этим регионам за неделю было поставлено 72 автобуса. Как сообщало URA.RU ранее, в августе 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS. За два года подвижной состав муниципалитета пополнился на 35 единиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! «Государственная транспортная лизинговая компания» передала Челябинской области 20 автобусов VOLGABUS в рамках льготного лизинга, финансируемого из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГТЛК. «На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт по инвестпроекту с использованием средств Фонда национального благосостояния. Для Челябинской области — 20 автобусов VOLGABUS 5270G2 », — рассказали в компании. С привлечением средств ФНБ новые автобусы также получили Тюменская, Ленинградская, Кировская, Курганская области, а также Республика Татарстан. Всего этим регионам за неделю было поставлено 72 автобуса. Как сообщало URA.RU ранее, в августе 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS. За два года подвижной состав муниципалитета пополнился на 35 единиц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям