Челябинск получил два десятка новых автобусов Volgabus

«Государственная транспортная лизинговая компания» передала Челябинской области 20 автобусов VOLGABUS в рамках льготного лизинга, финансируемого из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГТЛК.
«На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт по инвестпроекту с использованием средств Фонда национального благосостояния. Для Челябинской области — 20 автобусов VOLGABUS 5270G2 », — рассказали в компании.
С привлечением средств ФНБ новые автобусы также получили Тюменская, Ленинградская, Кировская, Курганская области, а также Республика Татарстан. Всего этим регионам за неделю было поставлено 72 автобуса.
Как сообщало URA.RU ранее, в августе 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS. За два года подвижной состав муниципалитета пополнился на 35 единиц.
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