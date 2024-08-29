29 августа 2024

Текслер передал новые автобусы Volgabus Магнитогорску. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Город пополнил автопарк на девять автобусов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В 2023 и в 2024 года городу передали 26 автобусов. Сегодня состоялась передача еще девяти автобусов Volgabus. За два года подвижной состав Магнитогорска пополнился на 35 автобусов», — сообщил губернатор.

Текслер отметил, что региональные власти системно работают над обновлением общественного транспорта в Магнитогорске. А новый маршрут №49 соединит правый и левый берега реки Урал.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «В 2023 и в 2024 года городу передали 26 автобусов. Сегодня состоялась передача еще девяти автобусов Volgabus. За два года подвижной состав Магнитогорска пополнился на 35 автобусов», — сообщил губернатор. Текслер отметил, что региональные власти системно работают над обновлением общественного транспорта в Магнитогорске. А новый маршрут №49 соединит правый и левый берега реки Урал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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