Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«В 2023 и в 2024 года городу передали 26 автобусов. Сегодня состоялась передача еще девяти автобусов Volgabus. За два года подвижной состав Магнитогорска пополнился на 35 автобусов», — сообщил губернатор.
Текслер отметил, что региональные власти системно работают над обновлением общественного транспорта в Магнитогорске. А новый маршрут №49 соединит правый и левый берега реки Урал.
Жители теперь смогут в комфортных условиях и быстро добираться до назначения
Фото: пресс-служба губернатора
Мэр Магнитогорска Сергей Бердников поблагодарил губернатора за решение транспортного вопроса
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов VOLGABUS муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «В 2023 и в 2024 года городу передали 26 автобусов. Сегодня состоялась передача еще девяти автобусов Volgabus. За два года подвижной состав Магнитогорска пополнился на 35 автобусов», — сообщил губернатор. Текслер отметил, что региональные власти системно работают над обновлением общественного транспорта в Магнитогорске. А новый маршрут №49 соединит правый и левый берега реки Урал.