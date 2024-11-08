Идеолог свердловской власти предложил ввести смертную казнь за коррупцию

В свердловском правительстве рассуждают о необходимости смертной казни

09 ноября 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

По словам Дубичева, сторонников применения смертной казни в России всегда было больше Фото: Илья Московец © URA.RU Первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев — один из главных идеологов региональной власти — предложил ввести смертную казнь за коррупцию и геноцид. По его словам, для этого надо отредактировать действующую Конституцию. «Мы вот так сформулировали те предложения в возможную новую Конституцию: смертная казнь в Российской Федерации неприемлема. Однако возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид и коррупция в особо крупных размерах», — сказал Дубичев в эфире ОТВ. По его словам, сторонников применения смертной казни в России всегда было больше. Мораторий на высшую меру наказания действует в стране с 1996 года. На этой неделе Дубичев и советник губернатора Анатолий Гайда презентовали свою новую книгу — «Идеология — власть идей». В ней они продолжают рассуждать о необходимости формирования государственной идеологии в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев — один из главных идеологов региональной власти — предложил ввести смертную казнь за коррупцию и геноцид. По его словам, для этого надо отредактировать действующую Конституцию. «Мы вот так сформулировали те предложения в возможную новую Конституцию: смертная казнь в Российской Федерации неприемлема. Однако возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид и коррупция в особо крупных размерах», — сказал Дубичев в эфире ОТВ. По его словам, сторонников применения смертной казни в России всегда было больше. Мораторий на высшую меру наказания действует в стране с 1996 года. На этой неделе Дубичев и советник губернатора Анатолий Гайда презентовали свою новую книгу — «Идеология — власть идей». В ней они продолжают рассуждать о необходимости формирования государственной идеологии в РФ.