Идеолог свердловской власти предложил ввести смертную казнь за коррупцию

Первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев — один из главных идеологов региональной власти — предложил ввести смертную казнь за коррупцию и геноцид. По его словам, для этого надо отредактировать действующую Конституцию.
«Мы вот так сформулировали те предложения в возможную новую Конституцию: смертная казнь в Российской Федерации неприемлема. Однако возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид и коррупция в особо крупных размерах», — сказал Дубичев в эфире ОТВ.
По его словам, сторонников применения смертной казни в России всегда было больше. Мораторий на высшую меру наказания действует в стране с 1996 года.
На этой неделе Дубичев и советник губернатора Анатолий Гайда презентовали свою новую книгу — «Идеология — власть идей». В ней они продолжают рассуждать о необходимости формирования государственной идеологии в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!