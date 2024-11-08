08 ноября 2024

Идеолог свердловской власти предложил ввести смертную казнь за коррупцию

В свердловском правительстве рассуждают о необходимости смертной казни
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книг Гайды и Дубичева «Критика государственной идеологии» и «Идеология – власть идей». Екатеринбург , дубичев вадим
По словам Дубичева, сторонников применения смертной казни в России всегда было больше Фото:

Первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев — один из главных идеологов региональной власти — предложил ввести смертную казнь за коррупцию и геноцид. По его словам, для этого надо отредактировать действующую Конституцию.

«Мы вот так сформулировали те предложения в возможную новую Конституцию: смертная казнь в Российской Федерации неприемлема. Однако возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид и коррупция в особо крупных размерах», — сказал Дубичев в эфире ОТВ.

По его словам, сторонников применения смертной казни в России всегда было больше. Мораторий на высшую меру наказания действует в стране с 1996 года.

На этой неделе Дубичев и советник губернатора Анатолий Гайда презентовали свою новую книгу — «Идеология — власть идей». В ней они продолжают рассуждать о необходимости формирования государственной идеологии в РФ.

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Первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев — один из главных идеологов региональной власти — предложил ввести смертную казнь за коррупцию и геноцид. По его словам, для этого надо отредактировать действующую Конституцию. «Мы вот так сформулировали те предложения в возможную новую Конституцию: смертная казнь в Российской Федерации неприемлема. Однако возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид и коррупция в особо крупных размерах», — сказал Дубичев в эфире ОТВ. По его словам, сторонников применения смертной казни в России всегда было больше. Мораторий на высшую меру наказания действует в стране с 1996 года. На этой неделе Дубичев и советник губернатора Анатолий Гайда презентовали свою новую книгу — «Идеология — власть идей». В ней они продолжают рассуждать о необходимости формирования государственной идеологии в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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