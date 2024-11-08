08 ноября 2024

В Нижнем Тагиле неуклюжий вор попытался стащить ноутбук. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бытовая техника.Пермь, ноутбук, ноутбуки, пк, бытовая техника, магазин, компьютер, компьютеры
Вора не смутили камеры видеонаблюдения Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) попытка кражи в магазине DNS попала на запись камер видеонаблюдения. Мужчина долго не мог спрятать приглянувшийся ему ноутбук в пакет, за это время его заметил продавец.

«В Нижнем Тагиле в магазине техники DNS, расположенном не проспекте Ленина, 71, нерасторопный вор пытался украсть ноутбук. Но не тут-то было! Более расторопные сотрудники салона не дали ему похитить имущество», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

Автор видео отметил, что подобные ситуации происходят все чаще. Воров не смущают даже камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах.

Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге ночью 5 ноября неизвестные обокрали магазин «Молочное место» на ул. Тверитина, 19, взяв с собой несколько килограммов сливочного масла и коктейли. В администрации магазина попросили горожан сообщить о фактах перепродажи масла «Полевское» на торговых площадках за более низкую цену.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) попытка кражи в магазине DNS попала на запись камер видеонаблюдения. Мужчина долго не мог спрятать приглянувшийся ему ноутбук в пакет, за это время его заметил продавец. «В Нижнем Тагиле в магазине техники DNS, расположенном не проспекте Ленина, 71, нерасторопный вор пытался украсть ноутбук. Но не тут-то было! Более расторопные сотрудники салона не дали ему похитить имущество», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Автор видео отметил, что подобные ситуации происходят все чаще. Воров не смущают даже камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге ночью 5 ноября неизвестные обокрали магазин «Молочное место» на ул. Тверитина, 19, взяв с собой несколько килограммов сливочного масла и коктейли. В администрации магазина попросили горожан сообщить о фактах перепродажи масла «Полевское» на торговых площадках за более низкую цену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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