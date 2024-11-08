Telegraph: жизненный цикл военных технологий на Украине составил два месяца

09 ноября 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Министр обороны заявил, что скорость инноваций вооружения очень важна Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жизненный цикл военных технологий на Украине составляет около двух месяцев. После этого срока противоборствующие стороны адаптируются и разрабатывают ответные меры. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. «В течение двух месяцев с того момента, как Киев настроит производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, ВС РФ найдут способ бороться с ними. Поэтому скорость инноваций и производства, а также готовность общества поддерживать эти усилия абсолютно необходимы», — подчеркнуло со ссылкой на Хили британское издание. Как сообщало URA.RU ранее, министр обороны Великобритании отклонил вопрос о согласии Лондона снять запрет для Украины на использование британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Он подчеркнул, что разговор об этом якобы будет выгоден только президенту России Владимиру Путину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жизненный цикл военных технологий на Украине составляет около двух месяцев. После этого срока противоборствующие стороны адаптируются и разрабатывают ответные меры. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. «В течение двух месяцев с того момента, как Киев настроит производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, ВС РФ найдут способ бороться с ними. Поэтому скорость инноваций и производства, а также готовность общества поддерживать эти усилия абсолютно необходимы», — подчеркнуло со ссылкой на Хили британское издание. Как сообщало URA.RU ранее, министр обороны Великобритании отклонил вопрос о согласии Лондона снять запрет для Украины на использование британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Он подчеркнул, что разговор об этом якобы будет выгоден только президенту России Владимиру Путину.