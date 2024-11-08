«Черная пятница» или «День холостяка» 2024: даты распродаж, история праздника

«Черная пятница» — это не просто очередной день распродаж, а настоящая культура шопинга, объединяющая миллионы людей по всему миру. Этот день, отмечаемый в ноябре, предоставляет покупателям уникальную возможность значительно сэкономить на своих покупках. В своем материале URA.RU рассказывает о датах «Черной пятницы», акционных предложениях и истории этого всемирного дня распродаж.
Как возник всемирный день распродаж
В 1993 году четверо студентов Нанкинского университета в Китае придумали праздник, который можно было бы сравнить с мальчишником, и назвали его Днем холостяка. Главная идея заключалась в том, чтобы использовать этот день как возможность отпраздновать свободу от семейных обязательств и провести время с друзьями.
Наиболее интересно, что День холостяка также известен как День одиночек. По сути, холостяки часто чувствуют себя одинокими, и число «1» стало символом одиночества в Китае. В дате 11.11 имеется четыре единицы, что подчеркивает эту концепцию.
Однако лишь в 2009 году 11 ноября стало Днем шопинга. В то время маркетплейс AliExpress искал удобный повод для проведения распродажи между «Золотой неделей» и Китайским Новым годом. Им пришло в голову, что День холостяка идеально подойдет для этой цели.
Лозунг того года звучал следующим образом: если вы одиноки и не знаете, чем заняться, порадуйте себя покупками. Акция оказалась успешной, и вскоре идея распродаж в День холостяка получила широкое распространение в других странах. В России этот праздник не отмечают, поэтому его переименовали во Всемирный день распродаж (или шопинга) 11.11.
Когда «Черная пятница» пришла в Россию
Распродажа «Черная пятница» впервые прошла на российском рынке в 2013 году. Начиная свое существование как исключительно онлайн-акция, она столкнулась с недовольством покупателей. Многие утверждали, что перед началом распродаж магазины завышали цены, а представленные скидки были фиктивными. Однако со временем ситуация изменилась, и ритейлеры начали предлагать более прозрачные условия. К 2024 году «Черная пятница» стала неотъемлемой частью ноябрьских шопинг-тенденций в России, привлекая внимание как продавцов, так и покупателей.
На какие категории товаров обратить внимание
В процессе распродаж размер скидок варьируется в зависимости от категории товара. Эксперты отмечают, что наибольшие скидки наблюдаются на бытовую технику и электронику. Для этих категорий характерно предлагать ощутимые скидки, так как многие покупатели долго откладывают покупку крупной техники. Также значительные распродажи проходят на товары, залежавшиеся на складах, что приносит выгоду как покупателям, так и продавцам.
Не стоит ожидать больших скидок на популярные бренды одежды, так как их спрос остается стабильным. Однако можно найти интересные предложения среди остатков прошлогодних коллекций и сезонных товаров, которые уже не актуальны.
Акции
Приобрести товары со скидками можно как в магазинах, так и в интернете. На большинстве маркетплейсов существуют специальные страницы, посвященные акциям «черной пятницы». Конкретные даты распродаж пока не объявлены.
Предполагаемые сроки акций в ноябре 2024 года:
- Ozon: с 24 ноября по 30 ноября.
- «Яндекс.Маркет»: с 1 ноября по 30 ноября.
- Wildberries: с 24 ноября по 26 ноября.
- AliExpress: с 24 ноября по 30 ноября.
- Lamoda: с 1 ноября по 30 ноября.
- «Золотое яблоко»: с 1 ноября по 30 ноября.
- «Л'Этуаль»: с 27 октября по 30 ноября.
- «М.Видео»: с 24 ноября по 26 ноября.
- DNS: с 24 ноября по 27 ноября.
- Hoff: с 24 ноября по 26 ноября.
Советы
При подготовке к «Черной пятнице» эксперты рекомендуют следующее:
- Определите бюджет. Установите сумму, которую готовы потратить, и старайтесь придерживаться ее.
- Составьте список покупок. Зафиксируйте товары, которые действительно необходимы, и не отвлекайтесь на спонтанные желания.
- Сравните цены у разных продавцов. Цена на один и тот же товар может значительно различаться в зависимости от ритейлера.
- Остерегайтесь мошенников. С ростом интереса к распродажам увеличивается и активность злоумышленников, поэтому будьте внимательны при совершении покупок.
- Используйте системы лояльности магазинов. Изучите возможности кешбэка и накопительных баллов, которые могут снизить итоговую стоимость покупки.
Сколько продлится распродажа
Обычно вечером 10 ноября множество онлайн-магазинов обновляют свои веб-сайты, предоставляя покупателям информацию о доступных скидках. Распродажа в России начнется 11 ноября 2024 года в 11:00 по московскому времени и продлится два дня, после чего цены вернутся к привычным значениям. Однако стоит отметить, что некоторые магазины могут отходить от этого общего графика: они могут начинать распродажу раньше или завершать ее в другое время.
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