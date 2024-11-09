В кассе железнодорожного вокзала в Кветте, Пакистан, произошел взрыв. Инцидент стал причиной гибели как минимум 21 человека и ранений еще 30. Об этом сообщает агентство Geo News.
«Взрыв произошел в билетной кассе железнодорожного вокзала, где обычно бывает многолюдно, что привело к большому количеству жертв», — говорится в материале. Там добавили, что в результате трагедии, по последним данным, погибли как минимум 21 человек, а 30 человек получили ранения.
По предварительным данным, взрыв мог быть терактом. Местные власти начали расследование. В больнице был объявлен чрезвычайный режим. Исполняющий обязанности президента Сайед Юсуф Раза Гиллан и главный министр пакистанской провинции Белуджистан Сарфараз Бугти осудили нападение и подтвердили намерение искоренить терроризм в регионе.
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