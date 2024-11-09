В кассе железнодорожного вокзала в Пакистане произошел взрыв. Видео

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Местные власти начали расследование происшествия, пишет Geo News
Местные власти начали расследование происшествия, пишет Geo News Фото:

В кассе железнодорожного вокзала в Кветте, Пакистан, произошел взрыв. Инцидент стал причиной гибели как минимум 21 человека и ранений еще 30. Об этом сообщает агентство Geo News. 

«Взрыв произошел в билетной кассе железнодорожного вокзала, где обычно бывает многолюдно, что привело к большому количеству жертв», — говорится в материале. Там добавили, что в результате трагедии, по последним данным, погибли как минимум 21 человек, а 30 человек получили ранения.

По предварительным данным, взрыв мог быть терактом. Местные власти начали расследование. В больнице был объявлен чрезвычайный режим. Исполняющий обязанности президента Сайед Юсуф Раза Гиллан и главный министр пакистанской провинции Белуджистан Сарфараз Бугти осудили нападение и подтвердили намерение искоренить терроризм в регионе.

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В кассе железнодорожного вокзала в Кветте, Пакистан, произошел взрыв. Инцидент стал причиной гибели как минимум 21 человека и ранений еще 30. Об этом сообщает агентство Geo News.  «Взрыв произошел в билетной кассе железнодорожного вокзала, где обычно бывает многолюдно, что привело к большому количеству жертв», — говорится в материале. Там добавили, что в результате трагедии, по последним данным, погибли как минимум 21 человек, а 30 человек получили ранения. По предварительным данным, взрыв мог быть терактом. Местные власти начали расследование. В больнице был объявлен чрезвычайный режим. Исполняющий обязанности президента Сайед Юсуф Раза Гиллан и главный министр пакистанской провинции Белуджистан Сарфараз Бугти осудили нападение и подтвердили намерение искоренить терроризм в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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