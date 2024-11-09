Мощные снегопады и 30-градусные морозы: какой будет погода в России во вторую неделю ноября

Вильфанд предупредил о сильном ветре в российских регионах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вторая неделя ноября принесет в России резкие изменения погодных условий
Вторая неделя ноября принесет в России резкие изменения погодных условий Фото:

Вторая неделя ноября в России будет холодной и по-настоящему зимней: ожидаются мощные снегопады и сильный ветер. Научный руководитель. На севере и в Сибири будут метели и ледяные дожди, в то время как на юге и западе сохранится более комфортная погода. Какая погода будет во вторую неделю ноября — в материале URA.RU.

Где ожидается плохая погода

В нескольких регионах ожидаются снегопад и сильный ветер
В нескольких регионах ожидаются снегопад и сильный ветер
Фото:

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает о приближающемся урагане. В отдельных областях, таких как Мурманская, Алтайский край и Дальний Восток, порывы ветра могут достигать опасных 33 метров в секунду.

Снегопады ожидаются в следующих регионах:

  • Мурманская область. Ураганные ветры и снегопады могут создать настоящую бурю.
  • Сибирь. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются сильные метели с ветрами. Похожая ситуация прогнозируется и для Свердловской области.
  • Башкортостан. Ожидаются ледяные дожди с ветром до 27 метров в секунду.
  • Архангельская область. Сильный ветер будет достигать 22-23 метров в секунду.
  • Магаданской область. Возможно выпадение осадков, а ночью столбики терометров опустятся до -30 градусов. В регионе будет даже холоднее, чем в Якутии, где температура будет колебаться в районе -20 градусов. 

Кроме того, в южных районах Дальнего Востока, включая Приморье и Забайкалье, температура упадет на восемь-десять градусов. Это может спровоцировать гололед и снежные засады для автомобилистов.

Где будет теплая погода

На юге России ожидается более мягкая и приятная погода
На юге России ожидается более мягкая и приятная погода
Фото:

Несмотря на холода, в некоторых регионах России условия останутся достаточно комфортными. На юге и западе страны климатическая ситуация будет более мягкой и приятной.

  • В Ростовской и Волгоградской областях не ожидается осадков. Ночные температуры будут колебаться около нуля, а дневные могут достигнуть восьми градусов тепла.
  • В Сочи температура в начале недели составит не меньше 16-17 градусов, возможны небольшие дожди, но общая обстановка останется комфортной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вторая неделя ноября в России будет холодной и по-настоящему зимней: ожидаются мощные снегопады и сильный ветер. Научный руководитель. На севере и в Сибири будут метели и ледяные дожди, в то время как на юге и западе сохранится более комфортная погода. Какая погода будет во вторую неделю ноября — в материале URA.RU. Где ожидается плохая погода Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает о приближающемся урагане. В отдельных областях, таких как Мурманская, Алтайский край и Дальний Восток, порывы ветра могут достигать опасных 33 метров в секунду. Снегопады ожидаются в следующих регионах: Кроме того, в южных районах Дальнего Востока, включая Приморье и Забайкалье, температура упадет на восемь-десять градусов. Это может спровоцировать гололед и снежные засады для автомобилистов. Где будет теплая погода Несмотря на холода, в некоторых регионах России условия останутся достаточно комфортными. На юге и западе страны климатическая ситуация будет более мягкой и приятной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...