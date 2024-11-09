Мощные снегопады и 30-градусные морозы: какой будет погода в России во вторую неделю ноября

Вторая неделя ноября в России будет холодной и по-настоящему зимней: ожидаются мощные снегопады и сильный ветер. Научный руководитель. На севере и в Сибири будут метели и ледяные дожди, в то время как на юге и западе сохранится более комфортная погода. Какая погода будет во вторую неделю ноября — в материале URA.RU.
Где ожидается плохая погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает о приближающемся урагане. В отдельных областях, таких как Мурманская, Алтайский край и Дальний Восток, порывы ветра могут достигать опасных 33 метров в секунду.
Снегопады ожидаются в следующих регионах:
- Мурманская область. Ураганные ветры и снегопады могут создать настоящую бурю.
- Сибирь. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются сильные метели с ветрами. Похожая ситуация прогнозируется и для Свердловской области.
- Башкортостан. Ожидаются ледяные дожди с ветром до 27 метров в секунду.
- Архангельская область. Сильный ветер будет достигать 22-23 метров в секунду.
- Магаданской область. Возможно выпадение осадков, а ночью столбики терометров опустятся до -30 градусов. В регионе будет даже холоднее, чем в Якутии, где температура будет колебаться в районе -20 градусов.
Кроме того, в южных районах Дальнего Востока, включая Приморье и Забайкалье, температура упадет на восемь-десять градусов. Это может спровоцировать гололед и снежные засады для автомобилистов.
Где будет теплая погода
Несмотря на холода, в некоторых регионах России условия останутся достаточно комфортными. На юге и западе страны климатическая ситуация будет более мягкой и приятной.
- В Ростовской и Волгоградской областях не ожидается осадков. Ночные температуры будут колебаться около нуля, а дневные могут достигнуть восьми градусов тепла.
- В Сочи температура в начале недели составит не меньше 16-17 градусов, возможны небольшие дожди, но общая обстановка останется комфортной.
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