Как понять, что на лед можно выходить: правила, которые помогут не оказаться в воде

С первыми морозами люди начали проваливаться под лед
© Служба новостей «URA.RU»
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Выход на ненадежный лед может обернуться трагедией
Выход на ненадежный лед может обернуться трагедией Фото:

В ноябре во многих регионах России температура уже опускается ниже нуля, и водоемы постепенно начинают замерзать. Некоторые люди сразу же выходят на лед, однако сейчас это делать крайне опасно. URA.RU рассказывает как понять, что лед твердый, и что делать, оказавшись в ледяной воде.

Главные правила выхода на лед

Главное правило, о котором говорят спасатели — не выходить на лед, если его толщина менее 7 сантиметров. Понять, насколько твердый лет, можно по его цвету: зеленоватый и голубоватый оттенок говорит о его надежности, а вот на матово-белый и желтоватый лед лучше не вставать.

Ни в коем случае нельзя выходить на замерзшие реки и озера, если погода в течение суток колебалась. Стоит помнить, что если температура воздуха держалась выше нуля несколько дней — лед сразу становится тоньше примерно на четверть.

Не стоит проверять прочность льда ударом ноги, а также идти по замерзшему водоему в метель или ночью. В незнакомых местах, а также на реки с быстрым течением, лучше и вовсе не выходить.

Как безопасно рыбачить на льду

Перед выходом на рыбалку стоит подготовить не только снасти, но и минимальный комплект безопасности: спасательный жилет и прочную веревку около 20 метров с петлей на конце. Даже если эти вещи никогда не пригодятся — лучше брать их с собой, ведь однажды они могут спасти жизнь.

Для рыбаков норма толщины льда немного больше — как минимум 10 сантиметров в пресной воде и 15 — в соленой. Перед выходом стоит заранее выбрать маршрут. Обычно на водоемах уже можно найти тропинки, оставленные другими рыбаками — это указывает на то, что лед безопасный.

Лунки не стоит делать близко друг к другу. Необходимо отойти от других рыбаков как минимум на шесть метров — иначе повышается риск трещин во льду.

Не стоит брать с собой на рыбалку детей: за ребятами придется постоянно приглядывать, ведь недосмотр может обернуться трагедией. Согреваться на морозе алкоголем также лучше не стоит — спиртное делает рыбаков менее бдительными, и они не успевают вовремя заметить, что лед начал трескаться.

Что делать, если человек провалился под лед

Обычно перед тем, как расколоться, лед начинает трескаться — в этот момент необходимо развернуться, а затем медленно и аккуратно отползти на безопасное расстояние. Наступать в этот момент на лед не нужно, лучше проползти на коленях, не делая резких движений.

Если рыбак рядом провалился под лед, необходимо подползти поближе и аккуратно кинуть ему веревку с петлей. Если веревки не оказалось, подойдет лыжа, палка или шарф — что угодно, за что можно ухватиться.

Вытащив рыбака, нужно срочно вызывать скорую. Пока медики едут, промокшего человека необходимо отогреть — в идеале дать выпить чего-нибудь горячего и предложить сухую одежду.

Что делать, если сам оказался в воде

Оказавшись в воде, главное — равномерно дышать и не поддаваться панике. Не стоит хвататься за ледяную кромку, вместо этого необходимо раскинуть руки и попытаться положить их на лед. Затем нужно осторожно подтянуться и лечь грудью на лед, по одной вытаскивая ноги, и осторожно отползти от края. Если в округе могут оказаться люди — нужно звать на помощь. Услышавшие крик рыбаки помогут спастись.

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В ноябре во многих регионах России температура уже опускается ниже нуля, и водоемы постепенно начинают замерзать. Некоторые люди сразу же выходят на лед, однако сейчас это делать крайне опасно. URA.RU рассказывает как понять, что лед твердый, и что делать, оказавшись в ледяной воде. Главные правила выхода на лед Главное правило, о котором говорят спасатели — не выходить на лед, если его толщина менее 7 сантиметров. Понять, насколько твердый лет, можно по его цвету: зеленоватый и голубоватый оттенок говорит о его надежности, а вот на матово-белый и желтоватый лед лучше не вставать. Ни в коем случае нельзя выходить на замерзшие реки и озера, если погода в течение суток колебалась. Стоит помнить, что если температура воздуха держалась выше нуля несколько дней — лед сразу становится тоньше примерно на четверть. Не стоит проверять прочность льда ударом ноги, а также идти по замерзшему водоему в метель или ночью. В незнакомых местах, а также на реки с быстрым течением, лучше и вовсе не выходить. Как безопасно рыбачить на льду Перед выходом на рыбалку стоит подготовить не только снасти, но и минимальный комплект безопасности: спасательный жилет и прочную веревку около 20 метров с петлей на конце. Даже если эти вещи никогда не пригодятся — лучше брать их с собой, ведь однажды они могут спасти жизнь. Для рыбаков норма толщины льда немного больше — как минимум 10 сантиметров в пресной воде и 15 — в соленой. Перед выходом стоит заранее выбрать маршрут. Обычно на водоемах уже можно найти тропинки, оставленные другими рыбаками — это указывает на то, что лед безопасный. Лунки не стоит делать близко друг к другу. Необходимо отойти от других рыбаков как минимум на шесть метров — иначе повышается риск трещин во льду. Не стоит брать с собой на рыбалку детей: за ребятами придется постоянно приглядывать, ведь недосмотр может обернуться трагедией. Согреваться на морозе алкоголем также лучше не стоит — спиртное делает рыбаков менее бдительными, и они не успевают вовремя заметить, что лед начал трескаться. Что делать, если человек провалился под лед Обычно перед тем, как расколоться, лед начинает трескаться — в этот момент необходимо развернуться, а затем медленно и аккуратно отползти на безопасное расстояние. Наступать в этот момент на лед не нужно, лучше проползти на коленях, не делая резких движений. Если рыбак рядом провалился под лед, необходимо подползти поближе и аккуратно кинуть ему веревку с петлей. Если веревки не оказалось, подойдет лыжа, палка или шарф — что угодно, за что можно ухватиться. Вытащив рыбака, нужно срочно вызывать скорую. Пока медики едут, промокшего человека необходимо отогреть — в идеале дать выпить чего-нибудь горячего и предложить сухую одежду. Что делать, если сам оказался в воде Оказавшись в воде, главное — равномерно дышать и не поддаваться панике. Не стоит хвататься за ледяную кромку, вместо этого необходимо раскинуть руки и попытаться положить их на лед. Затем нужно осторожно подтянуться и лечь грудью на лед, по одной вытаскивая ноги, и осторожно отползти от края. Если в округе могут оказаться люди — нужно звать на помощь. Услышавшие крик рыбаки помогут спастись.
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© Служба новостей «URA.RU»
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