Захарова посмеялась над внешним видом Борреля в Киеве. Фото

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Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить дальнейшие планы по Украине
Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить дальнейшие планы по Украине Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла внешний вид главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который прибыл с визитом в Киев. По словам политика, в столице Украины он будет уже в пятый раз. 

«Боррель прибыл в Киев. Во-первых, это красиво», — написала Захарова в своем telegram-канале, добавив в конце смеющийся смайлик. Сам Боррель на своей странице в соцсети Х отмечал, что это уже его пятая поездка на Украину.

Ранее он заявлял, что цель его визита — обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. По словам Борреля, страны Европы после победы Трампа столкнулись со сценарием, в котором европейцы «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам». 

Боррель прибыл в Киев с визитом
Боррель прибыл в Киев с визитом
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла внешний вид главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который прибыл с визитом в Киев. По словам политика, в столице Украины он будет уже в пятый раз.  «Боррель прибыл в Киев. Во-первых, это красиво», — написала Захарова в своем telegram-канале, добавив в конце смеющийся смайлик. Сам Боррель на своей странице в соцсети Х отмечал, что это уже его пятая поездка на Украину. Ранее он заявлял, что цель его визита — обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США . По словам Борреля, страны Европы после победы Трампа столкнулись со сценарием, в котором европейцы «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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