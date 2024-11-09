Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла внешний вид главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который прибыл с визитом в Киев. По словам политика, в столице Украины он будет уже в пятый раз.
«Боррель прибыл в Киев. Во-первых, это красиво», — написала Захарова в своем telegram-канале, добавив в конце смеющийся смайлик. Сам Боррель на своей странице в соцсети Х отмечал, что это уже его пятая поездка на Украину.
Ранее он заявлял, что цель его визита — обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. По словам Борреля, страны Европы после победы Трампа столкнулись со сценарием, в котором европейцы «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам».
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