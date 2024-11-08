08 ноября 2024

В ДТП погиб известный пермский адвокат Евгений Васев

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автомобиля «Мерседес» погиб на месте
Водитель автомобиля «Мерседес» погиб на месте Фото:

В Пермском крае в результате ДТП погиб известный пермский адвокат Евгений Васев. Это случилось 8 ноября, когда произошла автоавария в Суксунском муниципальном округе, пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники.

«Один из самых известных представителей адвокатского сообщества Перми, председатель коллегии адвокатов „Стратегия права“ Евгений Васев погиб в ДТП. Собеседники сообщили, что происшествие случилось вчера в Суксунском муниципальном округе», — пишет издание.

Евгений Васев был одним из самых известных пермских адвокатов. Он стал известен в федеральном масштабе после судебного процесса по делу об избиении DJ Smash, в котором адвокат выступал на стороне музыканта.

Ранее URA.RU сообщало, что в пятницу, 8 ноября, на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Суксунском округе произошло жесткое ДТП. В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» погиб на месте

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В Пермском крае в результате ДТП погиб известный пермский адвокат Евгений Васев. Это случилось 8 ноября, когда произошла автоавария в Суксунском муниципальном округе, пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. «Один из самых известных представителей адвокатского сообщества Перми, председатель коллегии адвокатов „Стратегия права“ Евгений Васев погиб в ДТП. Собеседники сообщили, что происшествие случилось вчера в Суксунском муниципальном округе», — пишет издание. Евгений Васев был одним из самых известных пермских адвокатов. Он стал известен в федеральном масштабе после судебного процесса по делу об избиении DJ Smash, в котором адвокат выступал на стороне музыканта. Ранее URA.RU сообщало, что в пятницу, 8 ноября, на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Суксунском округе произошло жесткое ДТП. В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» погиб на месте
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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