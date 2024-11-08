В ДТП погиб известный пермский адвокат Евгений Васев

В Пермском крае в результате ДТП погиб известный пермский адвокат Евгений Васев. Это случилось 8 ноября, когда произошла автоавария в Суксунском муниципальном округе, пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники.
«Один из самых известных представителей адвокатского сообщества Перми, председатель коллегии адвокатов „Стратегия права“ Евгений Васев погиб в ДТП. Собеседники сообщили, что происшествие случилось вчера в Суксунском муниципальном округе», — пишет издание.
Евгений Васев был одним из самых известных пермских адвокатов. Он стал известен в федеральном масштабе после судебного процесса по делу об избиении DJ Smash, в котором адвокат выступал на стороне музыканта.
Ранее URA.RU сообщало, что в пятницу, 8 ноября, на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Суксунском округе произошло жесткое ДТП. В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» погиб на месте
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