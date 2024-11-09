Военный отбил дрон ВСУ рукой и спас восемь боевых товарищей

Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко получил звание Героя России за то, что отбил дрон ВСУ рукой, защитив восемь своих боевых товарищей во время эвакуации. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Благодаря смелым и решительным действиям были спасены жизни восьми военнослужащих. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Вячеславу Мозговенко присвоено звание Героя РФ», — говорится в сообщении министерства. Там добавили, что Мозговенко смог рукой сбить украинской дрон, что отвело угрозу от его сослуживцев.
По сообщениям Минобороны, заместитель командира уже не раз был ранен в боях. Мозговенко ведет службу с самого начала СВО на Украине.
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