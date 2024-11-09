Флаг России на госномерах станет обязательным до конца 2024 года

К концу 2024 года на всех государственных номерных знаках в России будет обязательно размещение изображения флага страны. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат добавил, что эту идею предложил его подписчик, после чего он и направил соответствующее предложение в Главное управление по безопасности дорожного движения МВД РФ. Ранее Хинштейн сообщил, что водителей, у которых уже есть номерные знаки без изображения триколора, не коснутся изменения.
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