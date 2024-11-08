Курганский губернатор Шумков удивился ипотечной ставке в Китае

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, который прибыл в Китай в рабочим визитом, удивился ипотечной ставке в стране. Там она составляет около 3,6%, рассказал глава региона в своих соцсетях.
«Коллеги рассказали, что учредителем ЦБ Китая является правительство республики. Ипотека в Китае составляет около 3,6%. Почти как у наших айтишников», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Губернатор также рассказал, что после встреч он посетил короткую экскурсию в Запретный город, где жил император. «По словам коллег, у императора было около трех тысяч жен и наложниц, что сильно расстраивало императрицу и китайских налогоплательщиков. А нам было немного жаль императора», — пошутил Шумков.
Сообщалось, что чиновники правительства Курганской области улетели в Китай с официальным визитом. Они запланировали турне для развития сотрудничества в сфере культуры, промышленности и обмен опытом.
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