08 ноября 2024

В Кургане снова закрыли аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт закрыли для расчистки полосы
Аэропорт закрыли для расчистки полосы Фото:

В Кургане закрыли аэропорт. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Говорят, что аэропорт в Кургане закрыт. Вылет в Санкт-Петербург ориентировочно перенесли на 03:25», — рассказали читатели.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу аэропорта. Там сообщили, что воздушную гавань закрыли до 18:30 для расчистки полосы.

На онлайн-табло Пулково в Санкт-Петербурге указано, что рейс из Кургана должен был прибыть в 18:35 9 ноября по уральскому времени. Теперь он ожидается в 07:00 10 ноября.

Ранее аэропорт Кургана закрывали из-за плохой погоды. Из-за закрытия рейс, следовавший из Сочи в Курган, был вынужден сесть на запасном аэродроме в Челябинске.

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В Кургане закрыли аэропорт. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Говорят, что аэропорт в Кургане закрыт. Вылет в Санкт-Петербург ориентировочно перенесли на 03:25», — рассказали читатели. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу аэропорта. Там сообщили, что воздушную гавань закрыли до 18:30 для расчистки полосы. На онлайн-табло Пулково в Санкт-Петербурге указано, что рейс из Кургана должен был прибыть в 18:35 9 ноября по уральскому времени. Теперь он ожидается в 07:00 10 ноября. Ранее аэропорт Кургана закрывали из-за плохой погоды. Из-за закрытия рейс, следовавший из Сочи в Курган, был вынужден сесть на запасном аэродроме в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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