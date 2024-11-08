В Кургане снова закрыли аэропорт

В Кургане закрыли аэропорт. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Говорят, что аэропорт в Кургане закрыт. Вылет в Санкт-Петербург ориентировочно перенесли на 03:25», — рассказали читатели.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу аэропорта. Там сообщили, что воздушную гавань закрыли до 18:30 для расчистки полосы.
На онлайн-табло Пулково в Санкт-Петербурге указано, что рейс из Кургана должен был прибыть в 18:35 9 ноября по уральскому времени. Теперь он ожидается в 07:00 10 ноября.
Ранее аэропорт Кургана закрывали из-за плохой погоды. Из-за закрытия рейс, следовавший из Сочи в Курган, был вынужден сесть на запасном аэродроме в Челябинске.
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