МИД Украины: Зеленский и Трамп готовят встречу

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Зеленский Владимир.stock, зеленский владимир
В МИД Украины уточнили, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп готовят встречу Фото:

Дональд Трамп, одержавший победу в президентских выборах США, и украинский лидер Владимир Зеленский готовят встречу. Об том сообщает МИД Украины, отмечая, что диалог между лидерами государств уже налажен.

«Скорость их созвона сразу после победы Трампа — прямое свидетельство уже существующего контакта», — подчеркнули в ведомстве. Слова министерства передает telegram-канал Инсайдер UA.

Зеленский сообщил в своем telegram-канале о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который был избран 47-м президентом США. Украиский лидер уточнил, что переговоры прошли продуктивно. Стороны выразили согласие в продолжении сотрудничества. Зеленский поздравил Трампа одним из первых, передает Pravda.ru. Последний обещал Зеленскому, что Украина будет довольна, передает RT.

В Кремле также не исключили возможность разговора между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом. Однако пресс-секретарь российского главы уточнил, что организация личной встречи между главами не ведется.

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Дональд Трамп, одержавший победу в президентских выборах США, и украинский лидер Владимир Зеленский готовят встречу. Об том сообщает МИД Украины, отмечая, что диалог между лидерами государств уже налажен. «Скорость их созвона сразу после победы Трампа — прямое свидетельство уже существующего контакта», — подчеркнули в ведомстве. Слова министерства передает telegram-канал Инсайдер UA. Зеленский сообщил в своем telegram-канале о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который был избран 47-м президентом США. Украиский лидер уточнил, что переговоры прошли продуктивно. Стороны выразили согласие в продолжении сотрудничества. Зеленский поздравил Трампа одним из первых, передает Pravda.ru. Последний обещал Зеленскому, что Украина будет довольна, передает RT. В Кремле также не исключили возможность разговора между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом. Однако пресс-секретарь российского главы уточнил, что организация личной встречи между главами не ведется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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