МИД Украины: Зеленский и Трамп готовят встречу

09 ноября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

В МИД Украины уточнили, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп готовят встречу Фото: Официальный сайт президента Украины Дональд Трамп, одержавший победу в президентских выборах США, и украинский лидер Владимир Зеленский готовят встречу. Об том сообщает МИД Украины, отмечая, что диалог между лидерами государств уже налажен. «Скорость их созвона сразу после победы Трампа — прямое свидетельство уже существующего контакта», — подчеркнули в ведомстве. Слова министерства передает telegram-канал Инсайдер UA. Зеленский сообщил в своем telegram-канале о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который был избран 47-м президентом США. Украиский лидер уточнил, что переговоры прошли продуктивно. Стороны выразили согласие в продолжении сотрудничества. Зеленский поздравил Трампа одним из первых, передает Pravda.ru. Последний обещал Зеленскому, что Украина будет довольна, передает RT. В Кремле также не исключили возможность разговора между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом. Однако пресс-секретарь российского главы уточнил, что организация личной встречи между главами не ведется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп, одержавший победу в президентских выборах США, и украинский лидер Владимир Зеленский готовят встречу. Об том сообщает МИД Украины, отмечая, что диалог между лидерами государств уже налажен. «Скорость их созвона сразу после победы Трампа — прямое свидетельство уже существующего контакта», — подчеркнули в ведомстве. Слова министерства передает telegram-канал Инсайдер UA. Зеленский сообщил в своем telegram-канале о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который был избран 47-м президентом США. Украиский лидер уточнил, что переговоры прошли продуктивно. Стороны выразили согласие в продолжении сотрудничества. Зеленский поздравил Трампа одним из первых, передает Pravda.ru. Последний обещал Зеленскому, что Украина будет довольна, передает RT. В Кремле также не исключили возможность разговора между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом. Однако пресс-секретарь российского главы уточнил, что организация личной встречи между главами не ведется.