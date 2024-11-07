Песков не исключил разговор Путина с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков заявил о возможных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа
Дмитрий Песков заявил о возможных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности того, что глава РФ Владимир Путин может провести переговоры с Дональдом Трампом до его инаугурации в президенты США в январе 2025 года. Об этом он сообщил журналистам на фоне заявления Трампа о его победе на президентских выборах в США.

«Не исключено [общение]… Трамп же говорил, что он свяжется с Путиным... Он же говорил, что он будет звонить Путину. Есть его слова. Другого ничего не сказать», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. В Кремле уточнили, что на данный момент разговоров об организации встречи между Путиным и Трампом не ведутся.

Ранее из Кремля поступило подтверждение о том, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения любых инициатив, связанных с разрешением ситуации на Украине. Песков говорил об этом, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о готовности Путина принять звонок от Дональда Трампа. Ранее последний заявлял, что намерено позвонить российскому лидеру в случае своего избрания на пост президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности того, что глава РФ Владимир Путин может провести переговоры с Дональдом Трампом до его инаугурации в президенты США в январе 2025 года. Об этом он сообщил журналистам на фоне заявления Трампа о его победе на президентских выборах в США. «Не исключено [общение]… Трамп же говорил, что он свяжется с Путиным... Он же говорил, что он будет звонить Путину. Есть его слова. Другого ничего не сказать», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. В Кремле уточнили, что на данный момент разговоров об организации встречи между Путиным и Трампом не ведутся. Ранее из Кремля поступило подтверждение о том, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения любых инициатив, связанных с разрешением ситуации на Украине. Песков говорил об этом, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о готовности Путина принять звонок от Дональда Трампа. Ранее последний заявлял, что намерено позвонить российскому лидеру в случае своего избрания на пост президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...