Песков не исключил разговор Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности того, что глава РФ Владимир Путин может провести переговоры с Дональдом Трампом до его инаугурации в президенты США в январе 2025 года. Об этом он сообщил журналистам на фоне заявления Трампа о его победе на президентских выборах в США.
«Не исключено [общение]… Трамп же говорил, что он свяжется с Путиным... Он же говорил, что он будет звонить Путину. Есть его слова. Другого ничего не сказать», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. В Кремле уточнили, что на данный момент разговоров об организации встречи между Путиным и Трампом не ведутся.
Ранее из Кремля поступило подтверждение о том, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения любых инициатив, связанных с разрешением ситуации на Украине. Песков говорил об этом, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о готовности Путина принять звонок от Дональда Трампа. Ранее последний заявлял, что намерено позвонить российскому лидеру в случае своего избрания на пост президента.
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