Полпред Жога выехал в подшефные территории уральских регионов в Донбассе

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 ноября приехал в ДНР на подшефные территории регионов УрФО. Сначала он посетил Макеевку, регион-шеф которой — Ханты-Мансийский автономный округ, а потом отправился в город Ясиноватая, подшефный Челябинской области, сообщает пресс-служба полпредства.
«Полпред в УрФО Артем Жога работает в Макеевке Донецкой Народной Республики. Этот город — подшефная территория Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Полпред осмотрел Аллею Победы, где регион-шеф создал сквер», — говорится в telegram-канале полпредства.
Также Жога посетил другие восстановленные Югрой объекты: комбинат детского питания, отправляющий еду в восемь школ и 60 детских садов, школу № 50, где ХМАО модернизировали пищеблок и спортплощадку, Дворец детского творчества имени Джарты и отремонтированную дорогу «Макеевка-Ясиноватая». В 2024 году Югра ведет восстановительные работы на 57 объектах в Макеевке. В планах у региона — построить в Макеевке физкультурно-оздоровительный центр «Вода/воздух/огонь/земля» на 31 тысячу квадратных метров.
После полпред посетил несколько объектов в Ясиноватой, один из которых многофункциональный центр, который восстановили силами Челябинской области к сентябрю 2023 года. Южный Урал восстановил и построил в Ясиноватой больше 40 объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.