Полпред Жога посетил сквер в ДНР, созданный строителями ХМАО. Фото

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Жога прибыл в подшефный город Югры
Жога прибыл в подшефный город Югры Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Макеевку (ДНР). Здесь, на подшефной территории Югры, он осмотрел Аллею Победу, созданную югорским строителями.

«Полпред в УрФО Артём Жога работает в Макеевке Донецкой Народной Республики. Этот город — подшефная территория Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Полпред осмотрел Аллею Победы, где регион-шеф создал сквер», — сообщается в telegram-канале полпредства.

В 2025 году здесь пройдет второй этап благоустройства. В настоящее время в сквере установлены лавочки, освещение и обустроены дорожки.

Со следующего года строители Югры также приступят к капитальному ремонту здания городского Дворца детского и юношеского творчества в Макеевке. В настоящее время в нем восстановлено остекление и идет реконструкция фасада.

Жога прибыл в Макеевку
Жога прибыл в Макеевку
Фото:

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Макеевку (ДНР). Здесь, на подшефной территории Югры, он осмотрел Аллею Победу, созданную югорским строителями. «Полпред в УрФО Артём Жога работает в Макеевке Донецкой Народной Республики. Этот город — подшефная территория Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Полпред осмотрел Аллею Победы, где регион-шеф создал сквер», — сообщается в telegram-канале полпредства. В 2025 году здесь пройдет второй этап благоустройства. В настоящее время в сквере установлены лавочки, освещение и обустроены дорожки. Со следующего года строители Югры также приступят к капитальному ремонту здания городского Дворца детского и юношеского творчества в Макеевке. В настоящее время в нем восстановлено остекление и идет реконструкция фасада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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