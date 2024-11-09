Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Макеевку (ДНР). Здесь, на подшефной территории Югры, он осмотрел Аллею Победу, созданную югорским строителями.
«Полпред в УрФО Артём Жога работает в Макеевке Донецкой Народной Республики. Этот город — подшефная территория Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Полпред осмотрел Аллею Победы, где регион-шеф создал сквер», — сообщается в telegram-канале полпредства.
В 2025 году здесь пройдет второй этап благоустройства. В настоящее время в сквере установлены лавочки, освещение и обустроены дорожки.
Со следующего года строители Югры также приступят к капитальному ремонту здания городского Дворца детского и юношеского творчества в Макеевке. В настоящее время в нем восстановлено остекление и идет реконструкция фасада.
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