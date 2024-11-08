Врип главы Кургана Науменко распорядился усилить работы по уборке снега

Временно исполняющий обязанности главы Кургана Антон Науменко поручил департаменту развития городского хозяйства (ДРГХ) усилить работы по расчистке дорог и тротуаров от снега. На данный момент на улицах города работают около 30 единиц техники и 80 человек, сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.
«Антон Науменко поручил ДРГХ усилить работы по расчистке от снега дорог и тротуаров. Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить парковочным карманам, перекресткам, прилотковым зонам и посадочным площадкам автобусных остановок», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Департаменту ЖКХ Науменко поставил задачу усилить контроль за работой управляющих компаний по уборке дворов. На данный момент на улицах Кургана работают около 30 единиц техники и 80 дорожных рабочих.
Сообщалось, что в Кургане усилили работу по уборке улиц от снегопада. Дорожники и спецтехника занимаются очисткой заездов, остановок и пешеходных зон. Днем 7 ноября были мобилизованы 49 единиц техники и 96 дорожных рабочих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!