08 ноября 2024

Врип главы Кургана Науменко распорядился усилить работы по уборке снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антон Науменко поставил задачу усилить контроль за работой УК по уборке дворов
Антон Науменко поставил задачу усилить контроль за работой УК по уборке дворов Фото:

Временно исполняющий обязанности главы Кургана Антон Науменко поручил департаменту развития городского хозяйства (ДРГХ) усилить работы по расчистке дорог и тротуаров от снега. На данный момент на улицах города работают около 30 единиц техники и 80 человек, сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«Антон Науменко поручил ДРГХ усилить работы по расчистке от снега дорог и тротуаров. Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить парковочным карманам, перекресткам, прилотковым зонам и посадочным площадкам автобусных остановок», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Департаменту ЖКХ Науменко поставил задачу усилить контроль за работой управляющих компаний по уборке дворов. На данный момент на улицах Кургана работают около 30 единиц техники и 80 дорожных рабочих.

Сообщалось, что в Кургане усилили работу по уборке улиц от снегопада. Дорожники и спецтехника занимаются очисткой заездов, остановок и пешеходных зон. Днем 7 ноября были мобилизованы 49 единиц техники и 96 дорожных рабочих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временно исполняющий обязанности главы Кургана Антон Науменко поручил департаменту развития городского хозяйства (ДРГХ) усилить работы по расчистке дорог и тротуаров от снега. На данный момент на улицах города работают около 30 единиц техники и 80 человек, сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Антон Науменко поручил ДРГХ усилить работы по расчистке от снега дорог и тротуаров. Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить парковочным карманам, перекресткам, прилотковым зонам и посадочным площадкам автобусных остановок», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Департаменту ЖКХ Науменко поставил задачу усилить контроль за работой управляющих компаний по уборке дворов. На данный момент на улицах Кургана работают около 30 единиц техники и 80 дорожных рабочих. Сообщалось, что в Кургане усилили работу по уборке улиц от снегопада. Дорожники и спецтехника занимаются очисткой заездов, остановок и пешеходных зон. Днем 7 ноября были мобилизованы 49 единиц техники и 96 дорожных рабочих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...