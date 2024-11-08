Асфальт укладывают прямо на снег
В микрорайоне Заозерный в Кургане рабочие укладывают асфальт поверх снега. Об этом сообщили в соцсетях.
«В Заозерном укладывают асфальт в снег. Соблюдаются скандинавские технологии», — рассказали в группе «Типичный Курган».
Сообщалось, что в Кургане на набережной начали асфальтирование, несмотря на снегопад. По словам местной жительницы, работы проводились при въезде в город по левую сторону от дамбы.
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