08 ноября 2024

В Кургане укладывают асфальт поверх снега. Видео

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Асфальт укладывают прямо на снег
Асфальт укладывают прямо на снег Фото:

В микрорайоне Заозерный в Кургане рабочие укладывают асфальт поверх снега. Об этом сообщили в соцсетях.

«В Заозерном укладывают асфальт в снег. Соблюдаются скандинавские технологии», — рассказали в группе «Типичный Курган». 

Сообщалось, что в Кургане на набережной начали асфальтирование, несмотря на снегопад. По словам местной жительницы, работы проводились при въезде в город по левую сторону от дамбы.

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В микрорайоне Заозерный в Кургане рабочие укладывают асфальт поверх снега. Об этом сообщили в соцсетях. «В Заозерном укладывают асфальт в снег. Соблюдаются скандинавские технологии», — рассказали в группе «Типичный Курган».  Сообщалось, что в Кургане на набережной начали асфальтирование, несмотря на снегопад. По словам местной жительницы, работы проводились при въезде в город по левую сторону от дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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