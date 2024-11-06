В Кургане на набережной начали асфальтирование, несмотря на неподходящую погоду. По словам местной жительницы, работы по укладке асфальта проводились при въезде в город по левую сторону от дамбы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители.
«Если при въезде в город, то по левую сторону от дамбы клали асфальт», — сообщила свидетельница происходящего. Жители также волнуются за качество укладки, ведь асфальтирование при высокой влажности или низких температурах может негативно сказаться на долговечности покрытия.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
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