08 ноября 2024

Повторная авария оставила жителей сотни домов в Копейске без воды до утра

© Служба новостей «URA.RU»
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Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
Воду жителям Копейска обещали дать еще в 19 часов 9 ноября Фото:

В Копейске Челябинской области во время запуска водоснабжения после ремонта на магистральном водоводе произошел еще один прорыв. Из-за этого жители города останутся без ресурса до утра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

«В процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка. Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм на улице Калинина, 7 продолжатся до полного восстановления. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до семи утра 10 ноября», — говорится в официальном telegram-канале мэрии.

В пресс-службе уточнили, что ремонтные бригады были усилены дополнительными сотрудниками. Жителям организован подвоз воды по заявкам по номеру телефона: 83513943900.

Как URA.RU писало ранее, из-за коммунальной аварии в Копейске 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды. В 19:00 местная администрация сообщила о завершении ремонта и начале подачи ресурса.

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В Копейске Челябинской области во время запуска водоснабжения после ремонта на магистральном водоводе произошел еще один прорыв. Из-за этого жители города останутся без ресурса до утра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа. «В процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка. Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм на улице Калинина, 7 продолжатся до полного восстановления. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до семи утра 10 ноября», — говорится в официальном telegram-канале мэрии. В пресс-службе уточнили, что ремонтные бригады были усилены дополнительными сотрудниками. Жителям организован подвоз воды по заявкам по номеру телефона: 83513943900. Как URA.RU писало ранее, из-за коммунальной аварии в Копейске 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды. В 19:00 местная администрация сообщила о завершении ремонта и начале подачи ресурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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