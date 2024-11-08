Повторная авария оставила жителей сотни домов в Копейске без воды до утра

В Копейске Челябинской области во время запуска водоснабжения после ремонта на магистральном водоводе произошел еще один прорыв. Из-за этого жители города останутся без ресурса до утра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.
«В процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка. Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм на улице Калинина, 7 продолжатся до полного восстановления. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до семи утра 10 ноября», — говорится в официальном telegram-канале мэрии.
В пресс-службе уточнили, что ремонтные бригады были усилены дополнительными сотрудниками. Жителям организован подвоз воды по заявкам по номеру телефона: 83513943900.
Как URA.RU писало ранее, из-за коммунальной аварии в Копейске 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды. В 19:00 местная администрация сообщила о завершении ремонта и начале подачи ресурса.
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