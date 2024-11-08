Общество ЖКХ и Городская среда Повторная авария оставила жителей сотни домов в Копейске без воды до утра 09 ноября 2024 в 20:42 Размер текста - 17 + Воду жителям Копейска обещали дать еще в 19 часов 9 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске Челябинской области во время запуска водоснабжения после ремонта на магистральном водоводе произошел еще один прорыв. Из-за этого жители города останутся без ресурса до утра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа. «В процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка. Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм на улице Калинина, 7 продолжатся до полного восстановления. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до семи утра 10 ноября», — говорится в официальном telegram-канале мэрии. В пресс-службе уточнили, что ремонтные бригады были усилены дополнительными сотрудниками. Жителям организован подвоз воды по заявкам по номеру телефона: 83513943900. Как URA.RU писало ранее, из-за коммунальной аварии в Копейске 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды. В 19:00 местная администрация сообщила о завершении ремонта и начале подачи ресурса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Копейске Челябинской области во время запуска водоснабжения после ремонта на магистральном водоводе произошел еще один прорыв. Из-за этого жители города останутся без ресурса до утра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа. «В процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка. Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм на улице Калинина, 7 продолжатся до полного восстановления. Подача водоснабжения потребителям ориентировочно возобновится до семи утра 10 ноября», — говорится в официальном telegram-канале мэрии. В пресс-службе уточнили, что ремонтные бригады были усилены дополнительными сотрудниками. Жителям организован подвоз воды по заявкам по номеру телефона: 83513943900. Как URA.RU писало ранее, из-за коммунальной аварии в Копейске 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды. В 19:00 местная администрация сообщила о завершении ремонта и начале подачи ресурса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям