Боррель призвал разрешить бить ракетами вглубь РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Он также настаивает на наращивании военной поддержки Украины со стороны Евросоюза (ЕС).
«Это мой постоянный призыв — [помогать] больше и быстрее, и он остается актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать противника на его территории», — сообщил Боррель. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее Боррель прибыл в Киев с визитом. По словам политика, в столице Украины он уже в пятый раз. Целью визита дипломата стали обсуждения дальнейшей поддержки Киева на фоне победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла внешний вид дипломата.
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