Путин ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

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Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве
Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Это следует из документации, опубликованной на официальном портале опубликования правовых актов.

«Ратифицировать договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР», — сказано в документе. Ранее он был подписан в Пхеньяне 19 июня.

Россия и КНДР ранее заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Его цель: укреплять партнерство без создания военных блоков. О чем договорились страны — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Это следует из документации, опубликованной на официальном портале опубликования правовых актов. «Ратифицировать договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР», — сказано в документе. Ранее он был подписан в Пхеньяне 19 июня. Россия и КНДР ранее заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Его цель: укреплять партнерство без создания военных блоков. О чем договорились страны — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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