Путин ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Это следует из документации, опубликованной на официальном портале опубликования правовых актов.
«Ратифицировать договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР», — сказано в документе. Ранее он был подписан в Пхеньяне 19 июня.
Россия и КНДР ранее заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Его цель: укреплять партнерство без создания военных блоков. О чем договорились страны — в материале URA.RU.
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