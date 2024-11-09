«Будто потолок взорвался»: жильцы взорвавшегося дома в Москве рассказали о ЧП

В результате взрыва в пятиэтажном доме на Карельском бульваре многие жители выбежали на улицу в домашней одежде. Об этом сообщили очевидцы в интервью «Российской Газете». Экстренные службы были вызваны на место происшествия.
«Такое ощущение было, будто взорвался потолок. Побежали на улицу, в чем были», — рассказывают жители.
После происшествия двор здания оказался завален осколками битого стекла, а стекла выбило даже в соседнем доме. Местные жители активно помогали друг другу, делясь одеждой и оказывая первую помощь пострадавшим.
В Москве в жилом доме прогремел взрыв. Он раздался на пятом этаже многоэтажки на Карельском бульваре, после начался пожар, который ликвидировали силами МЧС. В результате ЧП пострадали, по последним данным, семеро человек. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
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