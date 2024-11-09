09 ноября 2024

«Будто потолок взорвался»: жильцы взорвавшегося дома в Москве рассказали о ЧП

Жительница взорвавшегося дома в Москве вспомнила первые мгновения
© Служба новостей «URA.RU»
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Силы МЧС работают над устранением последствий происшествия (архивное фото)
Силы МЧС работают над устранением последствий происшествия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие

В результате взрыва в пятиэтажном доме на Карельском бульваре многие жители выбежали на улицу в домашней одежде. Об этом сообщили очевидцы в интервью «Российской Газете». Экстренные службы были вызваны на место происшествия.

«Такое ощущение было, будто взорвался потолок. Побежали на улицу, в чем были», — рассказывают жители.

После происшествия двор здания оказался завален осколками битого стекла, а стекла выбило даже в соседнем доме. Местные жители активно помогали друг другу, делясь одеждой и оказывая первую помощь пострадавшим.

В Москве в жилом доме прогремел взрыв. Он раздался на пятом этаже многоэтажки на Карельском бульваре, после начался пожар, который ликвидировали силами МЧС. В результате ЧП пострадали, по последним данным, семеро человек. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

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В результате взрыва в пятиэтажном доме на Карельском бульваре многие жители выбежали на улицу в домашней одежде. Об этом сообщили очевидцы в интервью «Российской Газете». Экстренные службы были вызваны на место происшествия. «Такое ощущение было, будто взорвался потолок. Побежали на улицу, в чем были», — рассказывают жители. После происшествия двор здания оказался завален осколками битого стекла, а стекла выбило даже в соседнем доме. Местные жители активно помогали друг другу, делясь одеждой и оказывая первую помощь пострадавшим. В Москве в жилом доме прогремел взрыв. Он раздался на пятом этаже многоэтажки на Карельском бульваре, после начался пожар, который ликвидировали силами МЧС. В результате ЧП пострадали, по последним данным, семеро человек. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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