09 ноября 2024

Путин ужесточил наказание при совершении преступления нелегальными мигрантами

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Совершение преступления мигрантом нелегалом стало отягчающим обстоятельством
Совершение преступления мигрантом нелегалом стало отягчающим обстоятельством Фото:

Совершение преступления нелегальным мигрантом стало отягчающим обстоятельством в России. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — заканчивается текст документа. Он подписан Путиным 9 ноября.

Ранее президент России ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Также Путиным был подписан закон об ужесточении условий сдачи экзаменов для мигрантов. Ранее эти документы были одобрены Советом Федерации в ходе на 578-м заседании.

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Совершение преступления нелегальным мигрантом стало отягчающим обстоятельством в России. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. «Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — заканчивается текст документа. Он подписан Путиным 9 ноября. Ранее президент России ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Также Путиным был подписан закон об ужесточении условий сдачи экзаменов для мигрантов. Ранее эти документы были одобрены Советом Федерации в ходе на 578-м заседании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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