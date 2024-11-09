Совершение преступления нелегальным мигрантом стало отягчающим обстоятельством в России. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.
«Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — заканчивается текст документа. Он подписан Путиным 9 ноября.
Ранее президент России ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Также Путиным был подписан закон об ужесточении условий сдачи экзаменов для мигрантов. Ранее эти документы были одобрены Советом Федерации в ходе на 578-м заседании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.